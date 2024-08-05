台中市遭查和牛餐廳想復業 食安處：須銷毀逾期和牛且稽查合格

台中市和牛EMPEROR餐廳，4月間被查出店內有過期和牛和，還有12種醬料和飲料也都過期，衛生局食安處予以重罰144萬並勒令停業。食安處今表示，業者已提交逾期肉品銷毀計畫書，待完成銷毀且稽查合格，才可恢復營業。

據了解，業者日前曾在官網和臉書公告，要在今天重新開幕，不過今天該店並未復業；員工表示，重新營業的公告已經撤下，不清楚什麼時候會重新營業。

市府衛生局說，目前尚未同意業者復業，若違反規定自行復業，將依食安法重罰300萬元罰鍰。另外，因業者因不服市府的行政處分，已提出行政救濟，目前還在審理中。至於罰鍰部分，業者已辦理分期繳納，預計今年可以全數繳清。

法制局說，過期和牛事件曝光後收到38件顧客申訴案，還有4件未和解，會要求業者持續和顧客溝通。