麟洋配奪金牌 歐克佬咖啡消費滿200送70元掛耳精品

全民同慶台灣黃金男雙李洋、王齊麟「麟洋配」在2024巴拿奧運羽球男雙為台灣再奪下奧運金牌，自8月7日到店消費滿200元，即送市價70元的金牌配方精品掛耳咖啡1包，每人每天限換1包，數量2萬包，送完為止。

歐客佬咖啡表示，今年奥運年，此時逢中秋節檔期，即日起至9月30日止，超值優惠禮盒249元起，指定禮盒任選3盒享95折、10盒享88折，讓民眾送禮自用都相當。

國際知名的巴拿馬翡翠莊園園主Rachel Peterson及Daniel Peterson姐弟都表示，歐客佬在包裝設計亮眼；聯合國教科文組織(UNESCO)列入世界遺產的哥斯大黎加-帝薇莎莊園（Coffea diversa），莊園主Gonzalo Hernandez肯定歐客佬在先進掛耳充氮包裝技術，讓消費者用優惠價格就能輕鬆品嚐有如現磨精品咖啡的美味。

歐克佬2024年第15屆台中市十大伴手禮的「金口碑獎」，連續五年獲獎，自咖啡產地直接採購進口，產銷合一。