華麗登場 福容八家分店連袂推出「馬祖淡菜美食節」

被譽為「海中威而鋼」的「馬祖淡菜」在福容大飯店連鎖系列華麗登場，四季分明的馬祖有著得天獨厚豐富的海洋資源，每年6到10月孕育出全台獨有的「馬祖淡菜」。

連江縣政府特別攜手福容大飯店舉辦「馬祖淡菜美食節」，即日起至9月30日在福容大飯店旗下八家分店，不僅能品嚐到產地直送的馬祖淡菜美饌，還有三款以馬祖高粱為基底的微醺調酒，一同享受微醺饗宴。

今年夏天就來福容大飯店品嚐世界級海味，拍照上傳福容大飯店官方臉書，周周抽馬祖東涌高粱，月月再送福容住宿券，還有機會抽中華信航空馬祖-松山來回機票。

「馬祖淡菜美食節」是由福容大飯店與連江縣政府、國立屏東科大進行產、官、學三方的合作，帶動地方創生，讓更多人認識肥美的馬祖淡菜。連江縣政府張龍德祕書長表示：馬祖海域清澈，水質含氧量高，孕育出的淡菜特別肥美。每年的6到10月，正是馬祖淡菜盛產季節，其營養價值極高，富含omega-3、鐵質和多種微量元素，美味可口。

淡菜每100公克含有6.2毫克的鋅，是10大高鋅食物之一。屏科大王貳瑞教授也表示，國健署建議，男性每日鋅攝取量15毫克，而女性則是12毫克。「淡菜」具有良好的抗氧化功能，可減少細胞內三酸甘油脂及總膽固醇含量，抑制脂肪的形成。

台北一館行政主廚蔡長庚在馬祖淡菜美食節記者會現場演繹「紙包金湯燜淡菜」，豐盈Q彈的貝肉飽含秘製高湯底，融合鮮、香、麻，酸辣爽口。為了讓更多人能夠品嚐這獨特的海中瑰寶，福容連鎖共同推出「金蒜甘露蒸淡菜」。

選用渾圓飽滿的馬祖淡菜，搭配香濃的金蒜和甘露調味，經過蒸煮後，淡菜的鮮甜被完美釋放，與金蒜的香氣相得益彰，讓人一口難忘。

現在在台北一館、福隆店、漁碼店、桃園店、桃園機捷A8店、高雄店及嘉義福容voco酒店的福粵樓都能品嚐到主廚精心設計的特色淡菜料理，有「白酌馬祖淡菜」、「泰式撈之淡菜」、「川香剁椒馬祖淡菜」以及「峇拉煎生爆活淡菜」等。滿足不同食客的口味需求。除此之外，還特別推出以馬祖高粱為基底的限定調酒，為賓客帶來耳目一新的微醺饗宴。