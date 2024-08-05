快訊

奧運桌球／林昀儒連拿5分逆轉勝 中華隊直落3橫掃埃及闖8強

華麗登場 福容八家分店連袂推出「馬祖淡菜美食節」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台北一館行政主廚蔡長庚現場演繹「紙包金湯燜淡菜」。黃淑惠
台北一館行政主廚蔡長庚現場演繹「紙包金湯燜淡菜」。黃淑惠

被譽為「海中威而鋼」的「馬祖淡菜」在福容大飯店連鎖系列華麗登場，四季分明的馬祖有著得天獨厚豐富的海洋資源，每年6到10月孕育出全台獨有的「馬祖淡菜」。

連江縣政府特別攜手福容大飯店舉辦「馬祖淡菜美食節」，即日起至9月30日在福容大飯店旗下八家分店，不僅能品嚐到產地直送的馬祖淡菜美饌，還有三款以馬祖高粱為基底的微醺調酒，一同享受微醺饗宴。

今年夏天就來福容大飯店品嚐世界級海味，拍照上傳福容大飯店官方臉書，周周抽馬祖東涌高粱，月月再送福容住宿券，還有機會抽中華信航空馬祖-松山來回機票。

「馬祖淡菜美食節」是由福容大飯店與連江縣政府、國立屏東科大進行產、官、學三方的合作，帶動地方創生，讓更多人認識肥美的馬祖淡菜。連江縣政府張龍德祕書長表示：馬祖海域清澈，水質含氧量高，孕育出的淡菜特別肥美。每年的6到10月，正是馬祖淡菜盛產季節，其營養價值極高，富含omega-3、鐵質和多種微量元素，美味可口。

淡菜每100公克含有6.2毫克的鋅，是10大高鋅食物之一。屏科大王貳瑞教授也表示，國健署建議，男性每日鋅攝取量15毫克，而女性則是12毫克。「淡菜」具有良好的抗氧化功能，可減少細胞內三酸甘油脂及總膽固醇含量，抑制脂肪的形成。

台北一館行政主廚蔡長庚在馬祖淡菜美食節記者會現場演繹「紙包金湯燜淡菜」，豐盈Q彈的貝肉飽含秘製高湯底，融合鮮、香、麻，酸辣爽口。為了讓更多人能夠品嚐這獨特的海中瑰寶，福容連鎖共同推出「金蒜甘露蒸淡菜」。

選用渾圓飽滿的馬祖淡菜，搭配香濃的金蒜和甘露調味，經過蒸煮後，淡菜的鮮甜被完美釋放，與金蒜的香氣相得益彰，讓人一口難忘。

現在在台北一館、福隆店、漁碼店、桃園店、桃園機捷A8店、高雄店及嘉義福容voco酒店的福粵樓都能品嚐到主廚精心設計的特色淡菜料理，有「白酌馬祖淡菜」、「泰式撈之淡菜」、「川香剁椒馬祖淡菜」以及「峇拉煎生爆活淡菜」等。滿足不同食客的口味需求。除此之外，還特別推出以馬祖高粱為基底的限定調酒，為賓客帶來耳目一新的微醺饗宴。

使用馬祖酒廠鎮廠酒款「東湧陳高」，是全國首支於舊金山世界烈酒大賽得到連續三年「雙金獎章」的酒款。推出三款創意調酒，分別是「馬祖藍眼淚」、「馬祖愛情海」以及「馬祖相思嶼」。讓饕客感受來自夜空下的奇幻景色，結合馬祖高梁酒、與新鮮果汁等微醺特調搭配馬祖淡菜創意料理，如同置身浪漫愛情海般愜意。

桃園機捷A8店「馬祖淡菜佐辣味番茄醬」及「馬祖藍眼淚」。業者提供
桃園機捷A8店「馬祖淡菜佐辣味番茄醬」及「馬祖藍眼淚」。業者提供
福容大飯店8家分店與連江縣政府及台灣旅遊交流協會，共同推出為期60天的「馬祖淡菜」。黃淑惠
福容大飯店8家分店與連江縣政府及台灣旅遊交流協會，共同推出為期60天的「馬祖淡菜」。黃淑惠
馬祖淡菜美食節期間推出以馬祖高粱為基酒的限定調酒，邀你體驗耳目一新的微醺饗宴。業者提供
馬祖淡菜美食節期間推出以馬祖高粱為基酒的限定調酒，邀你體驗耳目一新的微醺饗宴。業者提供
福容台北一館_「 紙包金湯燜淡菜」豐盈Q彈的貝肉飽含秘製高湯底，融合鮮、香、麻。業者提供
福容台北一館_「 紙包金湯燜淡菜」豐盈Q彈的貝肉飽含秘製高湯底，融合鮮、香、麻。業者提供

創意料理 屏科大 馬祖

延伸閱讀

連江縣長力邀青年返鄉 笑稱零用錢不夠多「會暗示你們爸媽多給一點」

馬祖警員自編自導自演 製作閩東語版防詐宣導短片

受天氣影響 明天基隆馬祖等2航線共4航次停航

立榮航空飛機故障 馬祖逾百旅客滯留

相關新聞

麟洋配奪金牌 歐克佬咖啡消費滿200送70元掛耳精品

全民同慶台灣黃金男雙李洋、王齊麟「麟洋配」在2024巴拿奧運羽球男雙為台灣再奪下奧運金牌，自8月7日到店消費滿200元，...

梵克雅寶迎七夕...小雛菊戒指繽紛綻放 雙環戒指纏繞濃情

2024七夕情人節，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）獻上多款圓潤典雅的Perlée系列新作，手鐲、戒指和...

囤貨啦！7-ELEVEN限時5天「哈根達斯」買10送10 滿千再折百雪酥也能搭

愛吃冰的民眾準備清空冷凍庫來囤貨啦！7-ELEVEN炎夏推出多款豐富冰品優惠，即日起至8月20日祭出爽冰與莫凡比系列冰品...

甜美可愛又叛逆 TASAKI經典新作迎七夕

浪漫七夕情人節即將到來，國際知名日本珠寶品牌TASAKI將充滿創造力的設計，推出新作，以精湛工藝展現珍珠的唯美浪漫與鑽石...

六福村慶「麟洋配」 名字有這6字其中一字即可享優惠

「麟洋配」蟬聯奧運羽球金牌再度寫下歷史，新竹縣六福村主題遊樂園慶賀「麟洋配」為國爭光推出優惠，只要名字裡有「巴」、「黎」...

表彰戴資穎貢獻 中華郵政推「羽戴同行郵摺」明起預購

巴黎奧運正如火如荼進行中，中華郵政指出，戴資穎是台灣首位世界羽球球后，羽壇表現亮眼，為表彰小戴對台灣羽球的貢獻，因此發行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。