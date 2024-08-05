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梵克雅寶迎七夕...小雛菊戒指繽紛綻放 雙環戒指纏繞濃情

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
模特兒配戴Perlée pearls of gold環狀耳環小型款、Perlée couleurs手鐲中型款、Perlée couleurs吊墜、Perlée單顆鑽石戒指。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Perlée pearls of gold環狀耳環小型款、Perlée couleurs手鐲中型款、Perlée couleurs吊墜、Perlée單顆鑽石戒指。圖／梵克雅寶提供

2024七夕情人節，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）獻上多款圓潤典雅的Perlée系列新作，手鐲、戒指和耳環，都在金質圓珠的柔和光芒簇擁下，綻放出全新的光彩，為戀人見證純粹浪漫的愛情。

Perlée diamonds duo戒指以垂脆的珍貴金屬與鑽石打造，兩種璀璨材質兩相對照，兩圈的設計猶如情人緊密交織的情愫與愛意。戒環以黃K金、玫瑰K金或白K金鑄造，以和諧迷人線條比例組成，分別採用鏡面拋光技術和鑲嵌鑽石的裝飾，並精心鏤空底座，使鑽石能綻放最大的火光。梵克雅寶更精心以細緻的粒鑲工藝固定鑽石，圓渾的鑲爪呼應圓珠的弧線金珠勾勒輪廓，構圖典雅迷人，不論是單獨配戴，或是搭配鐫刻雋秀字體的Perlée signature戒指、線條圓潤的Perlée pearls of gold系列，都能將最真摯的愛戀隨身攜太、融入日常每一分每一刻。

同時推出的嶄新Pâquerette系列作品，以世家長久來的靈感之源—雛菊作為主題，活用鮮明繽紛的詮釋手法，精選色澤飽滿深邃的寶石，並大膽混搭相互對比的色調：白色虹光的珍珠母貝與湛藍的瑪瑙、橘紅珊瑚與天藍色綠松石、翠綠孔雀石與黑色縞瑪瑙。雛菊的花蕊與花瓣更細心以圓潤金珠圍攏，為甜蜜深情的時刻獻上最燦爛明亮的幸福。正因為都採用了靈動迷人的金珠元素，能與經典的Perlée系列輕易混搭，無論溫煦的玫瑰金抑或鮮亮的黃K金，皆盡顯歡欣愉快的精神與系列圓潤迷人的獨特魅力。

Perlée couleurs手鐲中型款，18K玫瑰金鑲嵌紅玉髓與鑽石，69萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
Perlée couleurs手鐲中型款，18K玫瑰金鑲嵌紅玉髓與鑽石，69萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
Perlée couleurs戒指，18K黃金鑲嵌孔雀石、鑽石，29萬4,000元。圖／梵克雅寶提供
Perlée couleurs戒指，18K黃金鑲嵌孔雀石、鑽石，29萬4,000元。圖／梵克雅寶提供
Perlée單顆鑽石戒指，主鑽為0.30克拉的DIF級鑽石，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，17萬元。圖／梵克雅寶提供
Perlée單顆鑽石戒指，主鑽為0.30克拉的DIF級鑽石，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，17萬元。圖／梵克雅寶提供
Perlée secret吊墜表，18K玫瑰金、珍珠母貝、石英與鑽石，112萬元。圖／梵克雅寶提供
Perlée secret吊墜表，18K玫瑰金、珍珠母貝、石英與鑽石，112萬元。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds duo鑽石戒指，18K白金鑲嵌鑽石，34萬7,000元。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds duo鑽石戒指，18K白金鑲嵌鑽石，34萬7,000元。圖／梵克雅寶提供
Perlée23毫米18K玫瑰金腕表，33萬3,000元。圖／梵克雅寶提供
Perlée23毫米18K玫瑰金腕表，33萬3,000元。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Perlée鑽石duo戒指、Perlée 23毫米腕表。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Perlée鑽石duo戒指、Perlée 23毫米腕表。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds duo鑽石戒指，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，32萬7,000元。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds duo鑽石戒指，18K玫瑰金鑲嵌鑽石，32萬7,000元。圖／梵克雅寶提供
Pâquerette戒指，18K黃金鑲嵌孔雀石與縞瑪瑙，25萬9,000元。圖／梵克雅寶提供
Pâquerette戒指，18K黃金鑲嵌孔雀石與縞瑪瑙，25萬9,000元。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Perlée couleurs耳環、Perlée couleurs戒指、Perlée鑽石手鐲單排鑲鑽設計中型款、Perlée 23毫米腕表。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Perlée couleurs耳環、Perlée couleurs戒指、Perlée鑽石手鐲單排鑲鑽設計中型款、Perlée 23毫米腕表。圖／梵克雅寶提供
Perlée pearls of gold 18K玫瑰金環狀耳環小型款，14萬2,000元。圖／梵克雅寶提供
Perlée pearls of gold 18K玫瑰金環狀耳環小型款，14萬2,000元。圖／梵克雅寶提供
Perlée鑽石手鐲，單排鑲鑽設計中型款，18K黃金鑲嵌鑽石 ，82萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
Perlée鑽石手鐲，單排鑲鑽設計中型款，18K黃金鑲嵌鑽石 ，82萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Perlée signature手鐲中型款、Perlée Signature戒指、Perlée pearls of gold環狀耳環小型款、Perlée secret吊墜表。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Perlée signature手鐲中型款、Perlée Signature戒指、Perlée pearls of gold環狀耳環小型款、Perlée secret吊墜表。圖／梵克雅寶提供
Perlée signature 18K玫瑰金戒指，91,000元。圖／梵克雅寶提供
Perlée signature 18K玫瑰金戒指，91,000元。圖／梵克雅寶提供
Pâquerette戒指，18K黃金鑲嵌珍珠母貝與瑪瑙，24萬4,000元。圖／梵克雅寶提供
Pâquerette戒指，18K黃金鑲嵌珍珠母貝與瑪瑙，24萬4,000元。圖／梵克雅寶提供

情人節 戒指 鑽石

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