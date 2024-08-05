梵克雅寶迎七夕...小雛菊戒指繽紛綻放 雙環戒指纏繞濃情

2024七夕情人節，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）獻上多款圓潤典雅的Perlée系列新作，手鐲、戒指和耳環，都在金質圓珠的柔和光芒簇擁下，綻放出全新的光彩，為戀人見證純粹浪漫的愛情。

Perlée diamonds duo戒指以垂脆的珍貴金屬與鑽石打造，兩種璀璨材質兩相對照，兩圈的設計猶如情人緊密交織的情愫與愛意。戒環以黃K金、玫瑰K金或白K金鑄造，以和諧迷人線條比例組成，分別採用鏡面拋光技術和鑲嵌鑽石的裝飾，並精心鏤空底座，使鑽石能綻放最大的火光。梵克雅寶更精心以細緻的粒鑲工藝固定鑽石，圓渾的鑲爪呼應圓珠的弧線金珠勾勒輪廓，構圖典雅迷人，不論是單獨配戴，或是搭配鐫刻雋秀字體的Perlée signature戒指、線條圓潤的Perlée pearls of gold系列，都能將最真摯的愛戀隨身攜太、融入日常每一分每一刻。