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梵克雅寶迎七夕...小雛菊戒指繽紛綻放 雙環戒指纏繞濃情
2024七夕情人節，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）獻上多款圓潤典雅的Perlée系列新作，手鐲、戒指和耳環，都在金質圓珠的柔和光芒簇擁下，綻放出全新的光彩，為戀人見證純粹浪漫的愛情。
Perlée diamonds duo戒指以垂脆的珍貴金屬與鑽石打造，兩種璀璨材質兩相對照，兩圈的設計猶如情人緊密交織的情愫與愛意。戒環以黃K金、玫瑰K金或白K金鑄造，以和諧迷人線條比例組成，分別採用鏡面拋光技術和鑲嵌鑽石的裝飾，並精心鏤空底座，使鑽石能綻放最大的火光。梵克雅寶更精心以細緻的粒鑲工藝固定鑽石，圓渾的鑲爪呼應圓珠的弧線金珠勾勒輪廓，構圖典雅迷人，不論是單獨配戴，或是搭配鐫刻雋秀字體的Perlée signature戒指、線條圓潤的Perlée pearls of gold系列，都能將最真摯的愛戀隨身攜太、融入日常每一分每一刻。
同時推出的嶄新Pâquerette系列作品，以世家長久來的靈感之源—雛菊作為主題，活用鮮明繽紛的詮釋手法，精選色澤飽滿深邃的寶石，並大膽混搭相互對比的色調：白色虹光的珍珠母貝與湛藍的瑪瑙、橘紅珊瑚與天藍色綠松石、翠綠孔雀石與黑色縞瑪瑙。雛菊的花蕊與花瓣更細心以圓潤金珠圍攏，為甜蜜深情的時刻獻上最燦爛明亮的幸福。正因為都採用了靈動迷人的金珠元素，能與經典的Perlée系列輕易混搭，無論溫煦的玫瑰金抑或鮮亮的黃K金，皆盡顯歡欣愉快的精神與系列圓潤迷人的獨特魅力。
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