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囤貨啦！7-ELEVEN限時5天「哈根達斯」買10送10 滿千再折百雪酥也能搭
愛吃冰的民眾準備清空冷凍庫來囤貨啦！7-ELEVEN炎夏推出多款豐富冰品優惠，即日起至8月20日祭出爽冰與莫凡比系列冰品任選第2件5折。8月21日起全台逾7,000間門市更推出年度最下殺的哈根達斯任選買10送10超強優惠，活動首5天消費更限時加碼推出指定支付享有滿千折百活動，年度最優惠，囤貨就趁這一波。
7-ELEVEN即日起至8月20日推出哈根達斯迷你杯、雪酥、雪糕等品項任選2件7.9折、3件7.5折，8月21日起更接力推出年度最優惠檔期，迷你杯、雪酥、雪糕任選買2送1（價低者送）、買10送10（不同價位以售價合計5折計算）、買20送20（不同價位以售價合計5折計算）等優惠，8月21日至25日憑icash2.0、OPEN錢包以及icashpay等3大支付消費，限時再享滿千現折百元，優惠最低5折起，精打細算的民眾可別錯過。
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