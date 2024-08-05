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甜美可愛又叛逆 TASAKI經典新作迎七夕
浪漫七夕情人節即將到來，國際知名日本珠寶品牌TASAKI將充滿創造力的設計，推出新作，以精湛工藝展現珍珠的唯美浪漫與鑽石的耀眼光芒，在這感受濃情愛意的節日裡，為所愛之人獻上一份蘊含真心的珠寶。TASAKI fine links系列結合光澤優雅粉嫩的阿古屋珍珠與燦亮的18K黃金，簡約的線條勾勒出經典的鏈結圖騰，完美和諧的方圓比例，象徵相互擁抱的戀人，除了耳環、項鍊、戒指外，亦有不用耳洞也能配戴的時髦耳骨夾。
TASAKI kugel系列與品牌經典的TASAKI danger系列，則採用獨家開發的粉嫩調櫻花金（SAKURAGOLD）材質，為全新的珠寶設計注入愛情故事的浪漫情懷。TASAKI kugel提供項鍊、耳環、戒指等選擇之外，還有開放式的手鐲與時髦的雙戒指，設計靈感來自蘋果與果葉的造型，小巧可愛的葉子以柔和的櫻花金鑄造，搭配閃耀的鑽石，圓潤的阿古屋珍珠彷彿小蘋果，讓日常穿搭流露可愛甜美的氣息，同時也有極為浪漫的寓意。
將大自然中動植物的荊棘和利齒化為創作靈感的danger系列，為溫柔的珍珠添加了叛逆且可愛的小獠牙，反差的元素相互結合，為個性珠寶注入一絲俏皮的少女氣息。七夕前夕登場的全新TASAKI danger fang 鑽石珍珠項鍊與danger signature珍珠戒指，優雅流暢的櫻花金勾勒曲線，配上大小漸層的多顆阿古屋珍珠，為七夕抹上別具一格的吸引力。
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