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甜美可愛又叛逆 TASAKI經典新作迎七夕

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
TASAKI fine links於七夕前夕推出新品。圖／TASAKI提供
TASAKI fine links於七夕前夕推出新品。圖／TASAKI提供

浪漫七夕情人節即將到來，國際知名日本珠寶品牌TASAKI將充滿創造力的設計，推出新作，以精湛工藝展現珍珠的唯美浪漫與鑽石的耀眼光芒，在這感受濃情愛意的節日裡，為所愛之人獻上一份蘊含真心的珠寶。TASAKI fine links系列結合光澤優雅粉嫩的阿古屋珍珠與燦亮的18K黃金，簡約的線條勾勒出經典的鏈結圖騰，完美和諧的方圓比例，象徵相互擁抱的戀人，除了耳環、項鍊、戒指外，亦有不用耳洞也能配戴的時髦耳骨夾。

TASAKI kugel系列與品牌經典的TASAKI danger系列，則採用獨家開發的粉嫩調櫻花金（SAKURAGOLD）材質，為全新的珠寶設計注入愛情故事的浪漫情懷。TASAKI kugel提供項鍊、耳環、戒指等選擇之外，還有開放式的手鐲與時髦的雙戒指，設計靈感來自蘋果與果葉的造型，小巧可愛的葉子以柔和的櫻花金鑄造，搭配閃耀的鑽石，圓潤的阿古屋珍珠彷彿小蘋果，讓日常穿搭流露可愛甜美的氣息，同時也有極為浪漫的寓意。

將大自然中動植物的荊棘和利齒化為創作靈感的danger系列，為溫柔的珍珠添加了叛逆且可愛的小獠牙，反差的元素相互結合，為個性珠寶注入一絲俏皮的少女氣息。七夕前夕登場的全新TASAKI danger fang 鑽石珍珠項鍊與danger signature珍珠戒指，優雅流暢的櫻花金勾勒曲線，配上大小漸層的多顆阿古屋珍珠，為七夕抹上別具一格的吸引力。

TASAKI danger signature珍珠櫻花金戒指，10萬4,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI danger signature珍珠櫻花金戒指，10萬4,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI fine links項鍊，11萬1,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI fine links項鍊，11萬1,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI fine links耳骨夾，95,200元。圖／TASAKI提供
TASAKI fine links耳骨夾，95,200元。圖／TASAKI提供
TASAKI kugel鑽石珍珠櫻花金手環，10萬4,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI kugel鑽石珍珠櫻花金手環，10萬4,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI fine links戒指，11萬6,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI fine links戒指，11萬6,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI danger fang鑽石珍珠櫻花金項鍊，14萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI danger fang鑽石珍珠櫻花金項鍊，14萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI fine links耳環，11萬4,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI fine links耳環，11萬4,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI kugel鑽石珍珠櫻花金耳環，11萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI kugel鑽石珍珠櫻花金耳環，11萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI fine links於七夕前夕推出新品。圖／TASAKI提供
TASAKI fine links於七夕前夕推出新品。圖／TASAKI提供
TASAKI kugel鑽石珍珠櫻花金項鍊，80,500元。圖／TASAKI提供
TASAKI kugel鑽石珍珠櫻花金項鍊，80,500元。圖／TASAKI提供
TASAKI kugel鑽石珍珠櫻花金耳環，66,500元。圖／TASAKI提供
TASAKI kugel鑽石珍珠櫻花金耳環，66,500元。圖／TASAKI提供
TASAKI fine links於七夕前夕推出新品。圖／TASAKI提供
TASAKI fine links於七夕前夕推出新品。圖／TASAKI提供
TASAKI kugel鑽石珍珠櫻花金雙指戒，11萬3,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI kugel鑽石珍珠櫻花金雙指戒，11萬3,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI kugel鑽石珍珠櫻花金耳環，87,500元。圖／TASAKI提供
TASAKI kugel鑽石珍珠櫻花金耳環，87,500元。圖／TASAKI提供
TASAKI kugel鑽石珍珠櫻花金戒指，11萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI kugel鑽石珍珠櫻花金戒指，11萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI fine links於七夕前夕推出新品。圖／TASAKI提供
TASAKI fine links於七夕前夕推出新品。圖／TASAKI提供

戒指 珍珠 珠寶

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