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台鐵推「追婚+好孕」2款七夕御守 今起6天限期開賣

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
七夕情人節將至，台鐵公司規畫相關系列周邊商品，推出「追分（婚）成功」御守、「白沙屯好孕御守」等。圖／台鐵公司提供
七夕情人節將至，台鐵公司規畫相關系列周邊商品，推出「追分（婚）成功」御守、「白沙屯好孕御守」等。圖／台鐵公司提供

七夕情人節將至，台鐵公司規畫相關系列周邊商品，推出「追分（婚）成功」御守、「白沙屯好孕御守」等，並在8月5日至10日期間，推出為期6天的雙喜優惠，民眾在台鐵夢工廠網路商店及實體銷售門市購買任一款，就能以優惠價加購「I love Taiwan」便當空盒、粉色系簡約提袋組、鍍18K金的「蒸情流露-LOVE墜飾」。

台鐵表示，這次七夕周邊商品，推出新品「追分（婚）成功」御守，整體設計規畫以數款車型做為背景搭配傳統喜氣紅色，每組並內含1張「追分成功」名片式車票；另還推出「白沙屯好孕御守」，是送至白沙屯拱天宮主爐加持過。

台鐵表示，8月5日至8月10日為期六天的浪漫雙喜優惠，在台鐵夢工場網路商店及實體銷售門市購買售價199元的「追分（婚）成功」御守、售價220元的白沙屯好孕御守任一款，就能以優惠價分別加購3款精選商品，包含299元加購「I love Taiwan」便當空盒、199元加購粉色系的簡約提袋組、520元加購鍍18K金的「蒸情流露-LOVE墜飾」。

七夕情人節將至，台鐵公司規畫相關系列周邊商品，推出「追分（婚）成功」御守、「白沙屯好孕御守」等。圖／台鐵公司提供
七夕情人節將至，台鐵公司規畫相關系列周邊商品，推出「追分（婚）成功」御守、「白沙屯好孕御守」等。圖／台鐵公司提供

台鐵 成功 白沙屯

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