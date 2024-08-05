台鐵推「追婚+好孕」2款七夕御守 今起6天限期開賣

七夕情人節將至，台鐵公司規畫相關系列周邊商品，推出「追分（婚）成功」御守、「白沙屯好孕御守」等，並在8月5日至10日期間，推出為期6天的雙喜優惠，民眾在台鐵夢工廠網路商店及實體銷售門市購買任一款，就能以優惠價加購「I love Taiwan」便當空盒、粉色系簡約提袋組、鍍18K金的「蒸情流露-LOVE墜飾」。

台鐵表示，這次七夕周邊商品，推出新品「追分（婚）成功」御守，整體設計規畫以數款車型做為背景搭配傳統喜氣紅色，每組並內含1張「追分成功」名片式車票；另還推出「白沙屯好孕御守」，是送至白沙屯拱天宮主爐加持過。