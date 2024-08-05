聽新聞
test
0:00 / 0:00
台鐵推「追婚+好孕」2款七夕御守 今起6天限期開賣
七夕情人節將至，台鐵公司規畫相關系列周邊商品，推出「追分（婚）成功」御守、「白沙屯好孕御守」等，並在8月5日至10日期間，推出為期6天的雙喜優惠，民眾在台鐵夢工廠網路商店及實體銷售門市購買任一款，就能以優惠價加購「I love Taiwan」便當空盒、粉色系簡約提袋組、鍍18K金的「蒸情流露-LOVE墜飾」。
台鐵表示，這次七夕周邊商品，推出新品「追分（婚）成功」御守，整體設計規畫以數款車型做為背景搭配傳統喜氣紅色，每組並內含1張「追分成功」名片式車票；另還推出「白沙屯好孕御守」，是送至白沙屯拱天宮主爐加持過。
台鐵表示，8月5日至8月10日為期六天的浪漫雙喜優惠，在台鐵夢工場網路商店及實體銷售門市購買售價199元的「追分（婚）成功」御守、售價220元的白沙屯好孕御守任一款，就能以優惠價分別加購3款精選商品，包含299元加購「I love Taiwan」便當空盒、199元加購粉色系的簡約提袋組、520元加購鍍18K金的「蒸情流露-LOVE墜飾」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言