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今天快買！4大超商推奪金二連霸加碼優惠 咖啡買1送1喝起來

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN限時推出奪金牌優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限時推出奪金牌優惠。圖／7-ELEVEN提供

狂賀台灣黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋在羽球男雙賽事順利挑戰二連霸奪金成功，同時也是台灣本屆賽事第一金，超商超市紛紛推出限時優惠一同慶賀！

7-ELEVEN

8月5日當天，CITY CAFE特大杯拿鐵買2送2，CITY PRIMA大杯精品美式買2送2；可口可樂435ml買2送1，桂格燕麥飲290ml買2送1，紅牛火龍果風味能量飲料250ml 買2送1。麒麟一番搾500cc罐第2件5折。即日起至8月6日，CITY CAFE特大杯美式買2送2，可樂果Mini（原味/檸檬辣雞翅）買2送1，威德in系列買2送1。

全家便利商店

8月5日當天，於全家APP「隨買跨店取」推出Let’s Café特濃美式、FamiCollection每日6纖果限量買1送1（優惠商品每會員限購1份，兌換期限至113/10/31）：同時，全家APP「優惠趣」輸入指定優惠碼「首金入袋」，再領20元全家購物金（每會員限領1次，限單筆消費滿200元折抵，數量有限、贈完為止）。

同步推出「奪牌送電視」活動，台灣選手共獲得幾面獎牌，全家就抽出同等獎牌數量的65吋電視，8月20日前每天15:00～06:00指定時段，全家會員於店舖單筆消費滿168元即可參加抽獎，更有媽媽煮藝2件8.8折、馬尚煮4入69元、啤酒3件7.9折等多重優惠。

萊爾富

8月5日23:59前Hi café大杯系列的美式咖啡或拿鐵咖啡同品項買1送1，還有夏日消暑必備的濃巧脆脆雪糕/焦糖脆脆雪糕也享任選買1送1。即日起至8月20日期間祭出4款限量韓國著名國民袋裝飲料：芒果風味飲、青葡萄風味飲、橘子風味飲、水蜜桃風味冰茶，單件售價49元，買就送韓國直送15元冰塊杯，數量有限，售完為止。

OKmart

OKCAFE即日起至8月8日期間，全台門市OKCAFE與OOHA聯名飲「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」買1送1；阿華田摩卡拿鐵、經典阿華田、黑糖醇奶茶、西西里咖啡享單杯7折優惠。OKCAFE聯名海尼根「零酒精蜂蜜特調」推出660ml特大杯容量，喝采價60元。

美廉社

即日起至8月7日，限時3天，全台門市推出「大杯濃萃美式咖啡」買1送1（市價50元），自備環保杯再省5元；「台灣啤酒美廉社18周年紀念罐」330ml，6罐159元（市價35元/瓶）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

7-ELEVEN限時推出奪金牌優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限時推出奪金牌優惠。圖／7-ELEVEN提供
萊爾富推出期間限Hi café大杯美式、大杯拿鐵同品項買1送1。圖／萊爾富提供
萊爾富推出期間限Hi café大杯美式、大杯拿鐵同品項買1送1。圖／萊爾富提供
8月5日當天於全家APP「隨買跨店取」推出Let’s Café特濃美式、FamiCollection每日6纖果限量買1送1。圖／全家便利商店提供
8月5日當天於全家APP「隨買跨店取」推出Let’s Café特濃美式、FamiCollection每日6纖果限量買1送1。圖／全家便利商店提供
萊爾富推出期間限定指定冰品任選買1送1。圖／萊爾富提供
萊爾富推出期間限定指定冰品任選買1送1。圖／萊爾富提供
即日起至8月8日期間，全台門市OKCAFE與OOHA聯名飲「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」買1送1。圖／OKmart提供
即日起至8月8日期間，全台門市OKCAFE與OOHA聯名飲「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」買1送1。圖／OKmart提供
全家APP「優惠趣」輸入指定優惠碼「首金入袋」，再領20元全家購物金。圖／全家便利商店提供
全家APP「優惠趣」輸入指定優惠碼「首金入袋」，再領20元全家購物金。圖／全家便利商店提供

咖啡 美廉社

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