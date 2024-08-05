官方LINE帳號深夜狂傳訊息 品田牧場官方證實：帳號遭盜用

王品集團旗下品牌「品田牧場」以日式定食聞名，在台有多家分店。本月3日有一名網友在Dcard發文詢問「品田牧場的官方帳號被盜用了嗎」。

原Po表示深夜時，突然收到官方Line的連結，點進連結以後接續出現了要求填選個資、信用卡卡號等畫面。也讓原Po確信這是詐騙。

不少網友也在貼文下表示「詐騙我都直接封鎖刪除，竟然敢點網址」、「我也收到，感覺非常怪異」、「很驚訝，詐騙集團太厲害了！」、「一點都不專業，用簡體字還來詐騙台灣人。」

事後品田牧場官方臉書也證實，後台系統人員Line帳號確實被盜用，內容皆不是官方發布，請民眾務必注意。

官方表示目前已委請系統進行全面性資訊盤查，期望能讓消費者多一份保障安心。若有任何疑慮也可隨時洽詢品田牧場客服專線：0800-216-008。亦可向警政署165反詐騙專線檢舉。

網路平台的普及帶給消費者與民眾更便利的交易體驗，不少商家品牌開始利用Line宣傳、行銷。提醒民眾在享受便利之餘，仍須注意以免受騙。