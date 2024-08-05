未來一周台灣以東季風環流圈很熱鬧 吳聖宇：熱帶低壓或颱風恐發展

目前仍是颱風季，不少民眾關切是否會有颱風來。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，目前台灣以東存在龐大的季風環流圈，就是一個南側伴隨西南季風的大型低壓環流，取代原本太平洋高壓應該在的位置，因為很龐大，裡面同時存在2-3個中心，未來一周西北太平洋天氣變化大致就是看它表演。

吳聖宇指出，最靠近台灣的是91W，預估會緩慢向西移動，周二到周四將在台灣東方海面，差不多是石垣島到宮古島一帶打轉，大範圍的環流可能讓台灣附近風向由目前的偏南風轉變為偏北、西北風或偏西風。

吳聖宇說，目前預報模式大多認為因為垂直風切較強、環境較偏乾以及鬆散而龐大的環流，導致91W暫時發展不起來，但低壓區靠過來還是會讓台灣上空大氣變得比較不穩定，午後雷雨發展應該會變得比較旺盛，降雨範圍也會變大，甚至西半部沿岸在夜晚、清晨期間也可能因為海陸風環流的配合出現局部降雨。雖然不至於是熱帶低壓或颱風的影響，天氣還是會因為91W接近有些改變。

預報資料看起來，吳聖宇說，周五(9日)之後隨著91W東方另有擾動發展，91W有可能會逐漸往東調整，慢慢離開台灣附近，後續要留意整個季風環流圈是否持續為台灣引進西風或西南風帶來較多水氣，變數還很大，有待觀察。

至於目前在91W以東的另一個中心92W，吳聖宇說，預估會順著季風環流圈被往北邊拋出，由於它的南側伴隨較明顯季風水氣，發展條件相對較好，未來不排除往北接近日本過程中會逐漸發展起來，對台灣來說應該沒有影響，不過可能會影響日本天氣，未來幾天要去日本的民眾可以留意一下，是否有熱帶低壓或颱風往日本移動。

吳聖宇指出，未來一周台灣以東、日本以南海域因季風環流圈的存在，可能很熱鬧，環流圈中有熱帶低壓或颱風發展起來的機會，目前的預測來看，直接影響台灣可能性不高，後續預報變化再隨時關心就可以，暫時先不必太擔心。