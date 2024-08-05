整理包／狂賀「麟洋配」二連霸奪金！「4大超商加碼限時優惠」一次看

台灣黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋在羽球男雙賽事順利挑戰二連霸奪金成功，同時也是台灣此次奧運賽事的第一面金牌。狂賀台灣選手首金入袋，4大超商紛紛加碼祭出限時優惠與全民同歡，一起加油力挺台灣好手過關斬將、取得佳績。

●7-ELEVEN

7-ELEVEN自8月5日至8月6日限時2天加碼推出CITY CAFE特大杯美式咖啡買2送2、可樂果Mini（原味／檸檬辣雞翅）買2送1、威德in系列買2送1，於活動期間持指定DM至門市刷專屬優惠條碼，即可享優惠。

8月5日至8月6日OPENPOINT APP「行動隨時取」推出CITY PRIMA精品馥芮白買2送2，限量2萬組、每會員限購4組，開放線上支付，兌換期限至9月30日。

●全家便利商店

全家便利商店再推奪金加碼優惠，8月5日上午10點起於「全家」APP「隨買跨店取」推出Let’s Café特濃美式咖啡、FamiCollection每日6纖果限量同品項買1送1（優惠商品每會員限購1份，兌換期限至10月31日）。同時，「全家」APP「優惠趣」輸入指定優惠碼「首金入袋」，再領20元「全家」購物金（每會員限領1次，限單筆消費滿200元折抵，數量有限、贈完為止）。

為邀請全民為台灣選手加油集氣，「全家」日前發出「奪牌送電視」最強祭品文，於國際運動賽事舉辦期間，台灣選手共獲得幾面獎牌（金、銀、銅牌加總），「全家」就抽出同等獎牌數量的65吋電視，迄今已累計送5台電視。

8月20日前每天下午3點至凌晨6點指定時段，「全家」會員於店舖單筆消費滿168元即可參加抽獎，更有媽媽煮藝兩件88折、馬尚煮4入69元等多重優惠。

●萊爾富

萊爾富即日起至8月20日祭出4款限量韓國國民袋裝飲料－芒果風味飲、青葡萄風味飲、橘子風味飲、水蜜桃風味冰茶（原單件售價49元）送韓國直送冰塊杯（原單件售價15元），數量有限，售完為止。

歡慶「麟洋配」二連霸奪金成功，萊爾富即日起至8月5日晚上11點59分推出Hi café大杯系列美式咖啡（原價45元）或大杯拿鐵咖啡（原價55元）享同品項買1送1，可冰熱任選，還有夏日消暑必備的濃巧脆脆雪糕／焦糖脆脆雪糕（原單件售價40元）也享任選買1送1。

●OKmart

歡慶奪牌同時持續為台灣隊選手加油，OKmart自即日起至8月8日於全台門市購買OKCAFE與OOHA聯名飲「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」即享買1送1優惠。

此外，即日起至8月8日OKCAFE再推出指定飲品單杯優惠，包含阿華田摩卡拿鐵、經典阿華田、黑糖醇奶茶、西西里咖啡，任選一杯即享單杯7折優惠。