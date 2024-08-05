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奧運羽球／退大陸組合跨屆12連勝 麟洋配二連霸創紀錄

狂賀金牌二連霸！萊爾富咖啡、雪糕買1送1 加碼果汁飲送冰塊杯

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
賀「麟洋配」二連霸奪金，萊爾富祭出4款限量韓國袋裝飲料送韓國直送冰塊杯，邀請大家一同舉杯同歡。圖／萊爾富提供
賀「麟洋配」二連霸奪金，萊爾富祭出4款限量韓國袋裝飲料送韓國直送冰塊杯，邀請大家一同舉杯同歡。圖／萊爾富提供

狂賀台灣黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋在羽球男雙賽事順利挑戰二連霸奪金成功，同時也是台灣本屆賽事第一金。萊爾富賀金牌，即日起至8月20日期間祭出4款限量韓國著名國民袋裝飲料：芒果風味飲、青葡萄風味飲、橘子風味飲、水蜜桃風味冰茶，單件售價49元，買就送韓國直送15元冰塊杯，數量有限，售完為止，以熱帶水果獨特風味製成，味道香甜，口感柔和，不管是加冰塊、放冰箱冷藏或加入氣泡水，能做出多種變化，讓民眾在炎熱的天氣，與三五好友一同舉杯慶奪金，還能享受親手調製清涼夏日特調的樂趣。

除了消暑果汁飲，萊爾富即日起至8月5日23:59也推出Hi café大杯系列的美式咖啡或拿鐵咖啡同品項買1送1，還有夏日消暑必備的濃巧脆脆雪糕/焦糖脆脆雪糕也享任選買1送1。

賀金牌，萊爾富推出期間限定指定冰品享任選買1送1。圖／萊爾富提供
賀金牌，萊爾富推出期間限定指定冰品享任選買1送1。圖／萊爾富提供
賀金牌，萊爾富推出期間限Hi café大杯美式、大杯拿鐵享同品項買1送1。圖／萊爾富提供
賀金牌，萊爾富推出期間限Hi café大杯美式、大杯拿鐵享同品項買1送1。圖／萊爾富提供

冰塊 咖啡

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