快訊

分發入學3.7萬人報名15日放榜 名額較去年減少5000人

台股跳水1004點後明續跌？ 專家：本周走勢看三指標

北市衛生局長調任台大醫院 陳彥元曝原因非政治力介入

中華隊奪牌昇恆昌祭餐飲優惠 直播羽球金牌戰同步加油

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
為歡慶中華代表隊選手奪牌，昇恆昌免稅商店祭出餐飲優惠折扣。記者黃仲明／攝影
為歡慶中華代表隊選手奪牌，昇恆昌免稅商店祭出餐飲優惠折扣。記者黃仲明／攝影

2024夏季奧運於7月26日至8月11日在法國巴黎登場，本屆奧運唯一與中華奧會合作的免稅店昇恆昌，除了在桃機打造4處奧運比賽項目拍照區，還獨家舉辦奧運特展，展出近30年來的5座奧運聖火火炬。隨著賽程推進，中華代表隊在奧運各個項目脫穎而出，昇恆昌免稅店與旅客一起慶祝奪牌喜悅，推出多項餐飲優惠。

昇恆昌免稅店表示，中華代表隊射擊好手李孟遠在男子定向飛靶射下銅牌，率先奪下本屆、也是射擊隊史首面獎牌；拳擊好手吳詩儀今天凌晨在奧運女子60公斤級四強賽中不敵大陸選手獲得銅牌，目前累計2面銅牌。羽球男雙組合「麟洋配」3年前在東京奧運奪金，今晚力拚巴黎奧運首面金牌，為了不讓候機旅客錯過精彩賽事，將在出境B7候機室旁電視機同步播放。

昇恆昌指出，為了讓出國旅客能即時為我國羽球男雙組合「麟洋配」冠軍賽加油，位在第一航廈B7出境候機室旁的金色三麥特別延長營業時間，櫃位電視機將同步播放奧運羽球男雙金牌賽事，讓出國旅客在桃機候機時，也能一起為王齊麟跟李洋加油。

此外，為歡慶中華代表隊選手奪牌，昇恆昌免稅商店祭出餐飲優惠折扣，只要中華隊選手在奧運期間獲得金、銀、銅牌（以台灣時間為準），隔天旅客在Wing Café及ILLY購買金鑽鳳梨氣泡飲享買一送一；選購Homee Kitchen客家梅干扣肉飯套餐可享美式、拿鐵或紅茶半價；在Bistro：D點主餐就送美式咖啡或紅茶。

為了讓出國旅客能即時為我國羽球男雙組合「麟洋配」冠軍賽加油，位在第一航廈B7出境候機室旁的金色三麥今晚特別延長營業時間，並且同步播放奧運羽球男雙金牌賽事，讓出國旅客一起為王齊麟跟李洋加油。記者黃仲明／攝影
為了讓出國旅客能即時為我國羽球男雙組合「麟洋配」冠軍賽加油，位在第一航廈B7出境候機室旁的金色三麥今晚特別延長營業時間，並且同步播放奧運羽球男雙金牌賽事，讓出國旅客一起為王齊麟跟李洋加油。記者黃仲明／攝影
羽球男雙組合「麟洋配」3年前在東京奧運奪金，今晚力拚巴黎奧運首面金牌，為了不讓候機旅客錯過精彩賽事，將在出境B7候機室旁電視機同步播放。記者黃仲明／攝影
羽球男雙組合「麟洋配」3年前在東京奧運奪金，今晚力拚巴黎奧運首面金牌，為了不讓候機旅客錯過精彩賽事，將在出境B7候機室旁電視機同步播放。記者黃仲明／攝影

巴黎奧運 金色三麥

延伸閱讀

奧運游泳／女飛魚雷德基800公尺自由式奪金 生涯9金平紀錄

奧運田徑／中華隊近12年跳遠第1人 林昱堂奧運初體驗7米70無緣晉級

國際奧會期待再來日本辦奧運 日網友嚇瘋：別來了

奧運羽球／央視不播了！麟洋配對中國金牌戰無訊號原因竟是...

相關新聞

中華隊奪牌昇恆昌祭餐飲優惠 直播羽球金牌戰同步加油

2024夏季奧運於7月26日至8月11日在法國巴黎登場，本屆奧運唯一與中華奧會合作的免稅店昇恆昌，除了在桃機打造4處奧運...

Lady Gaga也是鐵粉 加州膜拜酒「大膽無敵」帶動混釀潮流

在長期以單一品種為主流的美國加州納帕谷（Napa Valley），星座集團 （Constellation Brands）...

三維哲學遇見3S醬料學 睿麗餐廳推出全新夏季菜單

由德國傳奇米其林三星主廚Thomas Bühner攜手行政主廚楊展浩（Chef Xavier）打造的當代歐陸Fine D...

adidas城市運動場登陸信義區 挑戰三關卡抽品牌周邊

adidas於8月4日至8月8日打造期間限定「Sports Zone城市運動場」，將籃球、足球、滑板等比賽項目搬到台北信...

馬卡龍界愛馬仕攜手咖啡冠軍 限定口味VWI台中店獨賣

有「馬卡龍界的愛馬仕」美譽的「EDDY FOODY」，這次在台灣首位WBrC世界咖啡沖煮大賽冠軍王策所創立的VWI by...

煙波集團全台推「舞 三青．一泊二饗」專案度夏日

夏日炎炎往往造成食慾不振，煙波集團更換全台住房主題菜單，推出開胃清麗佳餚。主廚團隊拆解日本國民美食「海鮮丼」，原以米飯為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。