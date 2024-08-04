中華隊奪牌昇恆昌祭餐飲優惠 直播羽球金牌戰同步加油

2024夏季奧運於7月26日至8月11日在法國巴黎登場，本屆奧運唯一與中華奧會合作的免稅店昇恆昌，除了在桃機打造4處奧運比賽項目拍照區，還獨家舉辦奧運特展，展出近30年來的5座奧運聖火火炬。隨著賽程推進，中華代表隊在奧運各個項目脫穎而出，昇恆昌免稅店與旅客一起慶祝奪牌喜悅，推出多項餐飲優惠。

昇恆昌免稅店表示，中華代表隊射擊好手李孟遠在男子定向飛靶射下銅牌，率先奪下本屆、也是射擊隊史首面獎牌；拳擊好手吳詩儀今天凌晨在奧運女子60公斤級四強賽中不敵大陸選手獲得銅牌，目前累計2面銅牌。羽球男雙組合「麟洋配」3年前在東京奧運奪金，今晚力拚巴黎奧運首面金牌，為了不讓候機旅客錯過精彩賽事，將在出境B7候機室旁電視機同步播放。

昇恆昌指出，為了讓出國旅客能即時為我國羽球男雙組合「麟洋配」冠軍賽加油，位在第一航廈B7出境候機室旁的金色三麥特別延長營業時間，櫃位電視機將同步播放奧運羽球男雙金牌賽事，讓出國旅客在桃機候機時，也能一起為王齊麟跟李洋加油。