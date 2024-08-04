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Lady Gaga也是鐵粉 加州膜拜酒「大膽無敵」帶動混釀潮流

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「大膽無敵」開創出「高端混釀紅酒」類別，成為市場上最大膽、最具創新精神的葡萄酒品牌之一。圖／酒堡國際提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「大膽無敵」開創出「高端混釀紅酒」類別，成為市場上最大膽、最具創新精神的葡萄酒品牌之一。圖／酒堡國際提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在長期以單一品種為主流的美國加州納帕谷（Napa Valley），星座集團 （Constellation Brands）旗下的「大膽無敵（The Prisoner）」酒廠， 在 20 年前選擇另一條道路——將不同品種的葡萄巧妙混釀，創造出獨具特色的風味。此舉不僅提升了混釀葡萄酒的地位，也啟發了全球釀酒師們的創作靈感，更重新定義了加州納帕葡萄酒的格局，其勇於顛覆傳統的精神，連Lady Gaga、賈斯汀、及 NBA球星 Moe Harkless 等人，都成為「大膽無敵」的粉絲。

「大膽無敵」的品牌名與酒標，靈感來自西班牙十九世紀藝術家法蘭西斯科・哥雅（Francisco Goya）的版畫《小囚犯（Le Petit Prisonnier）》，哥雅當時以畫作表達對 1808 年西班牙獨立戰爭中不公正和殘暴行為的抗議。這幅素描也呼應了酒廠勇於突破納帕谷傳統，再創大膽無敵葡萄酒的精神。

「大膽無敵」混釀紅葡萄酒（Blend Red）在2000年首度釋出，在加州葡萄酒界開創出「高端混釀紅酒」類別，獲得一瓶難求的「膜拜酒」地位，成為市場上最大膽、最具創新精神的葡萄酒品牌之一。

資深釀酒總監 Chrissy Wittmann 與釀酒總監 Todd Ricard 團隊，與北加州超過 100位葡萄種植者合作，釀造出一系列不受傳統束縛的葡萄酒。旗下酒款包括最經典的「The Prisoner 大膽無敵．加州混釀紅葡萄酒」，利用獨特配方將加州著名的金粉黛與卡本內蘇維濃、小希哈、希哈和霞伯諾完美結合。「The Prisoner 大膽無敵．加州納帕谷夏多內白葡萄酒」以夏多內為主，並混釀胡珊和格烏茲坦明娜重新定義加州夏多內風味。

「The Prisoner 大膽無敵．加州索諾瑪岸區黑皮諾紅葡萄酒」破框混釀少量希哈，帶來充滿肌肉結構感的優雅黑皮諾，獨特香料氣息悠久綿長。「The Prisoner 大膽無敵．加州納帕谷卡本內蘇維濃紅葡萄酒」回應加州釀造卡本內蘇維濃的主流文化，並混釀希哈與小希哈，呈現出獨特作品。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「大膽無敵」釀酒總監 Todd Ricard。圖／酒堡國際提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「大膽無敵」釀酒總監 Todd Ricard。圖／酒堡國際提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「The Prisoner 大膽無敵．加州索諾瑪岸區黑皮諾紅葡萄酒」（右）與「The Prisoner 大膽無敵．加州納帕谷卡本內蘇維濃紅葡萄酒」。圖／酒堡國際提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「The Prisoner 大膽無敵．加州索諾瑪岸區黑皮諾紅葡萄酒」（右）與「The Prisoner 大膽無敵．加州納帕谷卡本內蘇維濃紅葡萄酒」。圖／酒堡國際提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「The Prisoner 大膽無敵．加州混釀紅葡萄酒」（左）與「The Prisoner 大膽無敵．加州納帕谷夏多內白葡萄酒」。圖／酒堡國際提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「The Prisoner 大膽無敵．加州混釀紅葡萄酒」（左）與「The Prisoner 大膽無敵．加州納帕谷夏多內白葡萄酒」。圖／酒堡國際提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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