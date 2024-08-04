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三維哲學遇見3S醬料學 睿麗餐廳推出全新夏季菜單

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
開胃小點「南瓜脆皮捲」。圖／La Vie by Thomas Bühner睿麗提供
開胃小點「南瓜脆皮捲」。圖／La Vie by Thomas Bühner睿麗提供

由德國傳奇米其林三星主廚Thomas Bühner攜手行政主廚楊展浩（Chef Xavier）打造的當代歐陸Fine Dining餐廳「La Vie by Thomas Bühner睿麗」，推出全新夏季菜單。新菜單由Thomas Bühner設計，將他的「三維料理哲學」融合Chef Xavier的「3S醬料學」，為醬汁引入「酸味（Sour）」、「風格（Style）」與「結構（Structure）」，讓賓客從開胃小點、前菜到肉類主菜，能夠隨不同醬汁感受到由淺入深的變化與層次感。睿麗餐廳最新夏日菜單即日起開放inline網路訂位，每份套餐售價台幣 4,899元+10%，並可另外選擇長菜單與精選餐酒或餐茶搭配。

「La Vie by Thomas Bühner睿麗」餐廳行政主廚楊展浩（右）與首席侍酒師黃嘉偉。圖／La Vie by Thomas Bühner睿麗提供
「La Vie by Thomas Bühner睿麗」餐廳行政主廚楊展浩（右）與首席侍酒師黃嘉偉。圖／La Vie by Thomas Bühner睿麗提供

在這次的夏季菜單中，睿麗餐廳全面升級食材，使用來自法國的頂級David Hervé生蠔、紐西蘭Lumina小羔羊、日本金目鯛等新鮮食材，透過高超烹飪技術，保留自然風味，帶來藝術等級的盤中享受。呼應Chef Xavier的「3S醬料學」，首席侍酒師黃嘉偉（Max）將選酒視為提升味覺體驗的重要「醬汁」，無論是擔任前菜主角的生蠔、羔羊或甜點，Max都為其選出兼具風格與風味的頂級酒款。

生蠔、魚子醬、煙燻鰻魚。圖／La Vie by Thomas Bühner睿麗提供
生蠔、魚子醬、煙燻鰻魚。圖／La Vie by Thomas Bühner睿麗提供

前菜「生蠔、魚子醬、煙燻鰻魚」先依照海水比例製成海水果凍，再加上西班牙微藻粉，生蠔下方有煙燻鰻魚冰淇淋與生蠔塔塔，搭配上Oscietra魚子醬增加鮮味，在綴以日本和歌山柑橘做成的泡沫，清爽開胃。

金目鯛、艾斯佩雷辣椒、紅椒風乾香腸。圖／La Vie by Thomas Bühner睿麗提供
金目鯛、艾斯佩雷辣椒、紅椒風乾香腸。圖／La Vie by Thomas Bühner睿麗提供

「金目鯛、艾斯佩雷辣椒、紅椒風乾香腸」以油封手法濃縮日本金目鯛的魚肉風味，再搭配上歐陸經常與冷肉盤搭配的艾斯佩雷辣椒、西班牙臘腸、醃漬櫻桃，透過微微的辣度來提升香氣，融合醃漬櫻桃的酸甜，展現出迷人的風貌。

炭烤羔羊、皺葉高麗菜、黑檸檬。圖／La Vie by Thomas Bühner睿麗提供
炭烤羔羊、皺葉高麗菜、黑檸檬。圖／La Vie by Thomas Bühner睿麗提供

主菜「炭烤羔羊、皺葉高麗菜、黑檸檬」選用紐西蘭Lumina小羔羊的羊鞍、羊腩、小羊胸腺、羊菲力四種部位，將羊鞍熟成10天後炭烤，羊腩則先油封14小時再烤，小羊胸腺先泡牛奶，拍上薄薄的麵粉再煎上色；羊菲力則裹上瓜地馬拉黑檸檬粉，以皺葉高麗菜抹上綠橄欖、鹽漬鯷魚，包裹成羊肉卷。醬汁特別加入綠胡椒與檸檬葉，在肉汁風味中帶著清爽，襯托出羊肉炭烤後的嫩度與香氣。

無花果、無花果葉、胡桃。圖／La Vie by Thomas Bühner睿麗提供
無花果、無花果葉、胡桃。圖／La Vie by Thomas Bühner睿麗提供

甜點「無花果、無花果葉、胡桃」展現出無花果的不同樣態，有無花果葉做的冰淇淋、雪莉醋煮無花果肉、無花果與甜酒果醬、無花果脆片及紅紫蘇，醬汁由無花果及檸檬製作而成，宛如無花果的夏日派對。

咕咕霍夫。圖／La Vie by Thomas Bühner睿麗提供
咕咕霍夫。圖／La Vie by Thomas Bühner睿麗提供

傳統歐洲甜點「咕咕霍夫」口感介於蛋糕與麵包之間，經常在聚會歡慶時使用。這道甜點使用了三種醬汁，分別是酒香氣息的干邑沙巴雍（sabayon）、濃郁香氣的煙燻牛奶與口感圓潤的日本47%鮮奶油。搭配上鹽之花香草冰淇淋，利用海鹽畫龍點睛，在口感上添加鹹香氣息以增加層次，為這場夏日饗宴畫下完美句點。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

米其林 餐廳

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