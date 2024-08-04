聽新聞
test
0:00 / 0:00
adidas城市運動場登陸信義區 挑戰三關卡抽品牌周邊
adidas於8月4日至8月8日打造期間限定「Sports Zone城市運動場」，將籃球、足球、滑板等比賽項目搬到台北信義區香堤廣場，鼓勵運動愛好者透過免費體驗，享受運動的樂趣。
「adidas Sports Zone城市運動場」現場特別設計籃球挑戰，邀請消費者挑戰於60秒內將籃球投入4個高低、大小不同的籃框當中，考驗精準度；足球關卡挑戰射門功力，目標在限時內從三種指定距離將球踢入限定範圍中；另外，adidas更為滑板挑戰訂製平衡挑戰裝置，特製滑板將隨機旋轉、擺動，搭配節奏切換考驗玩家的律動感。現場只要通過三大挑戰關卡，還可抽adidas精美好禮。
《adidas Sports Zone城市運動場》
活動期間：8/4(日)至8/8(四)
開放時間：
每日12:00-22:00
8/4(日)將於13:00對外開放
8/8(四)提前至20:00結束
活動地點：信義香堤大道廣場（台北市信義區新光三越A9-A11之間）
報名方式：現場免費參與
活動贈品：
現場完成籃球、足球、滑板三大關卡（無指定順序），即可抽品牌手機支架、adidas沐浴露、品牌毛巾、品牌束口袋（數量有限，贈完為止）。
前往新光三越A8 adidas專業運動門市、新光三越A11 adidas專業運動門市、adidas信義品牌概念店，消費滿3,000元即可兌換You Got This限定風扇（數量有限，贈完為止）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言