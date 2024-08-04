adidas城市運動場登陸信義區 挑戰三關卡抽品牌周邊

adidas於8月4日至8月8日打造期間限定「Sports Zone城市運動場」，將籃球、足球、滑板等比賽項目搬到台北信義區香堤廣場，鼓勵運動愛好者透過免費體驗，享受運動的樂趣。

「adidas Sports Zone城市運動場」現場特別設計籃球挑戰，邀請消費者挑戰於60秒內將籃球投入4個高低、大小不同的籃框當中，考驗精準度；足球關卡挑戰射門功力，目標在限時內從三種指定距離將球踢入限定範圍中；另外，adidas更為滑板挑戰訂製平衡挑戰裝置，特製滑板將隨機旋轉、擺動，搭配節奏切換考驗玩家的律動感。現場只要通過三大挑戰關卡，還可抽adidas精美好禮。

《adidas Sports Zone城市運動場》 活動期間：8/4(日)至8/8(四) 開放時間： 每日12:00-22:00 8/4(日)將於13:00對外開放 8/8(四)提前至20:00結束 活動地點：信義香堤大道廣場（台北市信義區新光三越A9-A11之間） 報名方式：現場免費參與 活動贈品： 現場完成籃球、足球、滑板三大關卡（無指定順序），即可抽品牌手機支架、adidas沐浴露、品牌毛巾、品牌束口袋（數量有限，贈完為止）。 前往新光三越A8 adidas專業運動門市、新光三越A11 adidas專業運動門市、adidas信義品牌概念店，消費滿3,000元即可兌換You Got This限定風扇（數量有限，贈完為止）。