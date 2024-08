馬卡龍界愛馬仕攜手咖啡冠軍 限定口味VWI台中店獨賣

有「馬卡龍界的愛馬仕」美譽的「EDDY FOODY」,這次在台灣首位WBrC世界咖啡沖煮大賽冠軍王策所創立的VWI by CHADWANG邀請下,以VWI及咖啡為靈感來源,推出兩款期間限定馬卡龍——「百香茉莉檸檬塔馬卡龍」和「炭焙烏龍黑糖Q馬卡龍」,將於8月12日至25日期間,於VWI台中店限定販售,包含內用及外帶組合,這也是「EDDY FOODY」的馬卡龍首度提供內用。

「百香茉莉檸檬塔馬卡龍」將VWI春夏甜點的靈感注入其中,完美結合百香果的香氣與檸檬的清新風味,散發出清爽的酸甜滋味。「炭焙烏龍黑糖Q馬卡龍」以咖啡風味延伸發想,特別加入黑糖QQ,除了替馬卡龍帶來不同的口感,也巧妙呼應作為珍珠奶茶發源地的台中。

內用雙人下午茶套餐包括兩個馬卡龍、兩杯咖啡飲品,以及VWI招牌甜點一份,每日限量供應。圖/VWI by CHADWANG提供

兩款馬卡龍搭配VWI秋冬新上架的咖啡——哥倫比亞水洗卡杜拉,恰好形成不同的美妙。搭配「百香茉莉檸檬塔馬卡龍」,咖啡中的黑莓與玫瑰果風味正好與馬卡龍的甜味相輔相成,咖啡裡活潑的檸檬酸質,更為此款馬卡龍增添風味層次;搭配「炭焙烏龍黑糖Q馬卡龍」,則恰與咖啡形成一濃郁、一清爽的對比,帶來「一加一大於二」的風味享受。

為了讓更多台中的客人可以嚐到這機會難得的馬卡龍,這次的活動VWI台中店提供包含內用、外帶,以及到店取貨等不同的消費體驗。內用的雙人下午茶套餐每套950元,除了可以嚐到兩個口味的馬卡龍,還包含兩杯咖啡飲品,以及VWI招牌甜點一份,每日限量供應,8月3日起開放預約訂位。

兩款期間限定馬卡龍為「百香茉莉檸檬塔馬卡龍」(右)和「炭焙烏龍黑糖Q馬卡龍」。圖/VWI by CHADWANG提供