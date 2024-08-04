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馬卡龍界愛馬仕攜手咖啡冠軍 限定口味VWI台中店獨賣

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
VWI by CHADWANG攜手「EDDY FOODY」，推出兩款期間限定馬卡龍。圖／VWI by CHADWANG提供
VWI by CHADWANG攜手「EDDY FOODY」，推出兩款期間限定馬卡龍。圖／VWI by CHADWANG提供

有「馬卡龍界的愛馬仕」美譽的「EDDY FOODY」，這次在台灣首位WBrC世界咖啡沖煮大賽冠軍王策所創立的VWI by CHADWANG邀請下，以VWI及咖啡為靈感來源，推出兩款期間限定馬卡龍——「百香茉莉檸檬塔馬卡龍」和「炭焙烏龍黑糖Q馬卡龍」，將於8月12日至25日期間，於VWI台中店限定販售，包含內用及外帶組合，這也是「EDDY FOODY」的馬卡龍首度提供內用。

「百香茉莉檸檬塔馬卡龍」將VWI春夏甜點的靈感注入其中，完美結合百香果的香氣與檸檬的清新風味，散發出清爽的酸甜滋味。「炭焙烏龍黑糖Q馬卡龍」以咖啡風味延伸發想，特別加入黑糖QQ，除了替馬卡龍帶來不同的口感，也巧妙呼應作為珍珠奶茶發源地的台中。

內用雙人下午茶套餐包括兩個馬卡龍、兩杯咖啡飲品，以及VWI招牌甜點一份，每日限量供應。圖／VWI by CHADWANG提供
內用雙人下午茶套餐包括兩個馬卡龍、兩杯咖啡飲品，以及VWI招牌甜點一份，每日限量供應。圖／VWI by CHADWANG提供

兩款馬卡龍搭配VWI秋冬新上架的咖啡——哥倫比亞水洗卡杜拉，恰好形成不同的美妙。搭配「百香茉莉檸檬塔馬卡龍」，咖啡中的黑莓與玫瑰果風味正好與馬卡龍的甜味相輔相成，咖啡裡活潑的檸檬酸質，更為此款馬卡龍增添風味層次；搭配「炭焙烏龍黑糖Q馬卡龍」，則恰與咖啡形成一濃郁、一清爽的對比，帶來「一加一大於二」的風味享受。

為了讓更多台中的客人可以嚐到這機會難得的馬卡龍，這次的活動VWI台中店提供包含內用、外帶，以及到店取貨等不同的消費體驗。內用的雙人下午茶套餐每套950元，除了可以嚐到兩個口味的馬卡龍，還包含兩杯咖啡飲品，以及VWI招牌甜點一份，每日限量供應，8月3日起開放預約訂位。

兩款期間限定馬卡龍為「百香茉莉檸檬塔馬卡龍」（右）和「炭焙烏龍黑糖Q馬卡龍」。圖／VWI by CHADWANG提供
兩款期間限定馬卡龍為「百香茉莉檸檬塔馬卡龍」（右）和「炭焙烏龍黑糖Q馬卡龍」。圖／VWI by CHADWANG提供

外帶則提供馬卡龍與咖啡組，每組680元，包括兩個限定口味的馬卡龍各一顆，搭配熱騰騰新上架的新豆卡杜拉，自8月12日起、每週一至五供應，每日限量50組，需現場排隊。此外，VWI的網站也釋出少量的馬卡龍＆咖啡禮盒組合，每組1,980元，組合內含馬卡龍六入，加上VWI咖啡濾泡/臻選豆組合，可在網站上訂購後至台中店取貨。詳細排隊及購買規則，可見VWI by CHADWANG社群及官網公告。

VWI秋冬新上架的哥倫比亞水洗卡杜拉咖啡。圖／VWI by CHADWANG提供
VWI秋冬新上架的哥倫比亞水洗卡杜拉咖啡。圖／VWI by CHADWANG提供
兩款期間限定馬卡龍將於8月12日至25日期間，於VWI台中店限定販售。圖／VWI by CHADWANG提供
兩款期間限定馬卡龍將於8月12日至25日期間，於VWI台中店限定販售。圖／VWI by CHADWANG提供

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