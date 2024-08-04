煙波集團全台推「舞 三青．一泊二饗」專案度夏日

夏日炎炎往往造成食慾不振，煙波集團更換全台住房主題菜單，推出開胃清麗佳餚。主廚團隊拆解日本國民美食「海鮮丼」，原以米飯為主食，搭配海鮮豐盛的餐飲文化，到講求創新、兼具視覺和味覺的大洋藝術美饌。精選珍稀高貴並達生食級海鮮食材入饌，有備受歡迎的「北海道生食級干貝」、深海水域「阿根廷天使紅蝦」或優質肥厚「白蝦」、以及高品質「鮭魚」或海中紅寶石「鮭魚卵」，即日起至11月30日推出「舞 三青．一泊二饗」住房專案，各式珍饈美饌，詮釋海味清新風采。推出的「豪饗」專案價3,960元起，以來自大海的盤上宴，盛情待客。

煙波集團專業主廚團隊鑽研餐飲勇於創新，將海鮮食材華麗變身，各縣市將以不同風味面貌呈現於食客面前。這次為一泊二饗專案，一口氣開出25道佳餚。台南館「炙燒天使蝦番茄風味珍珠麵」以炙燒深海天使紅蝦，搭配番茄風味的薩丁尼亞麵，酸甜中挾帶鹹香滋味，整體層次豐富。「炙燒干貝檸檬奶油燉飯」肥美的干貝以高溫火烤至金黃焦香，鎖住其鮮甜海味，搭配馥郁的起司奶油燉飯，香氣中微露一絲檸香尾韻，口感細微、輕盈滑順。「醬味生鮭魚玉米片」主廚以TACO墨西哥脆餅為靈感，金黃酥脆的麵衣包裹細緻鮭魚，還有生菜洋蔥等，再抹上芥末，清爽開胃，豪饗專案價4,371元起。

新竹湖濱館「天使蝦暴丼」阿根廷深海新鮮直送、晶瑩剔透的冰鎮鮮紅蝦，豪華鋪滿於粒粒油亮的微酸醋飯，入口一秒即在口中化開幸福滋味，端看整碗份量已滿到溢出碗外。「北海道生食干貝丼」腴厚鮮甜日本特級貝柱，顆顆閃耀光澤、豐厚飽滿，主廚將表層微淋金桔汁，鮮甜中留有酸香尾韻，讓人唾液直流、清爽不膩。「鮭魚卵鮮鮭丼」醋飯上豪邁覆滿鮭魚親子，初嚐一口，鮭魚卵於口中啵啵爆汁，蘸上哇沙米辛嗆微辣，巧妙平衡豐厚油脂食在對味，豪饗專案價4,680元起。

新竹都會館「法式香草油蒜鮮蝦」以法式烹飪技藝展現歐陸風情，香草調味的天使蝦，以小火低溫浸泡於油蒜煎鍋直至通體艷紅，與濃郁奶香的青醬燉飯完美融合，香味撲鼻、豐富華麗。「炙燒干貝鮭魚卵」將干貝火烤至微焦上色，留住其鮮甜軟嫩，伴隨鮭魚卵增加口感，匯聚深海精華，遞進層層旨味。「蒔蘿奶油鮭魚」肉質隨接觸高溫嘶嘶作響，印出淺淺烙痕，產生美味的焦褐脆皮，內裡鎖住其綿密脂香，佐附蒔蘿奶油醬，引人食指大動，豪饗專案價3,960元起。

宜蘭館「黃金鮮蝦佐蜂蜜芥末」以小琉球特色料理蜂巢蝦創意改編，將蜂蜜芥末蔬果丁鋪滿於薄皮脆球，放上肉質肥厚的炙燒白蝦，外層盤飾以燕麥脆片混黑芝麻，增添鮮味和甜韻。「干貝菩提珠搭絕色魚卵」外焦內嫩的北海道干貝，分別綴上蘇澳海港特產蒜香飛魚卵、以及鱘魚卵和鮭魚卵，整體好似浪花拍打味蕾，穿梭在舌尖。「四季鮮果香料炙鮮鮭」主廚以瞬烤技術鎖住鮭魚鮮嫩原汁，伴隨上層滿鋪的馬告和刺蔥，辛香四溢、入口即化，還有炙燒蔬果於嘴裡交疊，美好滋味必須親訪才能了解。豪饗專案價4,230元起。

蘇澳四季雙泉館「炸蝦襯洛神花美乃滋」腴厚的紅蝦去殼、油炸上色至酥脆，微淋自製洛神花酸香解膩、尾韻縈繞。「乾煎干貝佐奇異辣味莎莎醬」紮實的干貝乾煎至微焦，以酥炸海苔脆片和紫蘇葉為基底，佐以特製奇異果辣味莎莎醬，彷彿新鮮滿載的漁船直搗味蕾！「乾煎檸汁鮭魚搭燻鮭魚慕斯玉米餅」以西班牙料理Tapas為題，層層充滿驚喜。鮭魚卵在口中綻放，融合奶油起司的燻鮭魚慕斯則緩緩溶解於口，後嚼乾煎鮭魚鮮香釋放，佐以甜味玉米餅為旅客創造多元的美食體驗，豪饗專案價5,208元起。

花時間—宜蘭傳藝「鮮蝦可樂餅佐山葵醬」濃郁披薩起士與紅蝦的完美結合，外層包裹馬鈴薯泥炸至金黃酥脆，Q彈蝦肉散發鮮甜，還兼具視覺立體感，彷彿在嘴裡跳動，忍不住一口接一口。「鮭魚卵干貝山藥餅」將日本和果子餅王之稱的『最中餅』，夾入炙燒干貝、鮭魚卵和生菜，微淋酸甜柚子醬，鮮味滿點的海鮮寶盒，無論是視覺和韻味都有著絕妙享受。「避風塘鍋巴鮭魚磚」酥炸鮭魚、牢實鎖住其豐沛精華，隨後熱鍋拌炒蒜酥和乾辣椒段，盤飾結合底層鍋巴增添焦香氣，一人獨享一份、鹹香滋味深植味蕾，豪饗專案價4,590元起。

花蓮館「綠金藜麥天使蝦」選用鮮豔的紅藜麥、滿鋪台灣綠金「毛豆仁」，放上馬告炙燒鮮蝦，最後微淋清酸微甘的金桔汁，讓人吮指回味！「韭菜干貝皮蛋盞」翻轉粵式經典手工菜「皮蛋鬆」，將韭菜與皮蛋炒出獨特香氣後，加入干貝和蒜碎噴香，放入芋香盞後即可上桌，整體口感挾帶清甜海味，鹹香細膩！「鳯蘿珍珠椒麻鮭魚」採用花蓮在地鳳梨、低溫烘烤迸發焦糖甜味，接著將鮭魚酥炸至表皮脆口，佐上主廚特調椒麻醬，再綴上鮭魚卵增添口感，入口嘴中旨味綿長，濃郁鮮香，豪饗專案價4,230元起。

花蓮太魯閣「炙燒天使紅蝦」霸氣開背展現天使蝦的鮮嫩肉質，經火烤後微飄焦香氣息，佐附魚子醬一同入口，滿溢的鮮味在口中迴盪，讓人後味無窮！「綠豆茸干貝」綠豆茸與干貝的交融，看似綿密柔軟，初入口實則外酥內嫩、多汁，層次分明的口感體驗，直攻饕客味蕾。「小米鮭魚三角飯糰」運用花蓮在地藜麥小米與鮭魚拌烤，夾入起司和洛神餡料後，覆上鮭魚親子，滿嘴鮮濃嗶啵嗶啵綻放舌尖。「沁海館」豪饗專案價5,490元起，「山闊館」豪饗專案價5,400元起。另享有澎湃超饗限定—「乾煎鮭魚佐莎莎醬」鮮鮭魚高溫油煎至外酥內嫩，搭配鮭魚卵及魚子醬，大海的鮮甜鹹香在口中釋放，令人難以抗拒，超饗專案價9,090元起。