星巴克「第2杯半價」！父親節加碼推出一日限定套餐

迎接父親節到來，星巴克宣布於8月6、7日連續兩天，推出「LOVE DAD！父親節快樂 第二杯半價」優惠活動，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，即享第二杯折半價優惠。單筆交易最高限購4杯，並限當場一次領取。

優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；許多網友一再敲碗的星冰樂系列，包括在優惠品項之內。本活動不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。