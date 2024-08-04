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星巴克「第2杯半價」！父親節加碼推出一日限定套餐
迎接父親節到來，星巴克宣布於8月6、7日連續兩天，推出「LOVE DAD！父親節快樂 第二杯半價」優惠活動，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，即享第二杯折半價優惠。單筆交易最高限購4杯，並限當場一次領取。
優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；許多網友一再敲碗的星冰樂系列，包括在優惠品項之內。本活動不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。
在8月8日父親節當天，星巴克也於「指定門市」，在中午12點至下午4點推出「LOVE DAD！父親節$988套餐」活動，跟爸爸一起共度咖啡時光。套餐內容包括大杯那堤2杯、松露生巧克力蛋糕、經典法式千層薄餅各1片、松露烤雞生義大利麵2份、威化捲心酥1盒（可可布朗尼風味威化捲心酥/百香優格風味威化捲心酥）、綜合堅果塔2個。詳細優惠內容依星巴克網站公告為準。
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