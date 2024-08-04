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ZUCCa前進遠百A13 開幕首四日聯手ACME打造聯名餐飲
日本設計師品牌ZUCCa，近日已於8月初進駐遠百信義A13之2F。除了帶來豐富、質感的日系服裝提案，空間設計也由日本設計公司Moment負責，結合冷色系與金屬材質，展現都會、輕快的俐落氣息。
常以「男女共穿」概念為服裝設計的ZUCCa，風格定調為日系休閒服裝。不對稱的輪廓帶有個性感，同時加上百褶格紋、拼接色塊，散發輕微的學院風。本季ZUCCa並推出Doubled Gauze系列，以高級棉進行編織、創造出觸感柔軟、透氣且吸水的布料，並運用在A字長褲、無袖開釦洋裝等單品。
開幕首四日至8月4日（日）為止，ZUCCa並與餐飲品牌ACME合作，推出品牌限定餐點活動，帶來調飲、造型甜點，更逕行前往台北遠百信義A13、2F，地址則為台北信義區松仁路58號；此外ZUCCa同時也在台南南紡購物中心擁有專賣店，地址則為台南市東區中華東路一段366號1F，讓南台灣也能輕鬆接軌日系風潮，休閒時尚、0時差。
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