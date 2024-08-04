ZUCCa前進遠百A13 開幕首四日聯手ACME打造聯名餐飲

日本設計師品牌ZUCCa，近日已於8月初進駐遠百信義A13之2F。除了帶來豐富、質感的日系服裝提案，空間設計也由日本設計公司Moment負責，結合冷色系與金屬材質，展現都會、輕快的俐落氣息。

常以「男女共穿」概念為服裝設計的ZUCCa，風格定調為日系休閒服裝。不對稱的輪廓帶有個性感，同時加上百褶格紋、拼接色塊，散發輕微的學院風。本季ZUCCa並推出Doubled Gauze系列，以高級棉進行編織、創造出觸感柔軟、透氣且吸水的布料，並運用在A字長褲、無袖開釦洋裝等單品。