賀拳擊奪銅牌！7-ELEVEN限時2天「CITY CAFE特大杯拿鐵買2送2」 可口可樂也有優惠
賀台灣好手奧運再傳捷報，拳擊女子60公斤級好手吳詩儀奪下銅牌，感謝選手的努力與粉絲的加油，7-ELEVEN特別於8月4日至8月5日限時2天推出加碼優惠，包括CITY CAFE特大杯拿鐵買2送2、可口可樂435ml買2送1、桂格燕麥飲290ml買2送1，於活動期間持指定DM至門市刷專屬優惠條碼，即可享優惠。
8月4日至8月5日OPENPOINT APP「行動隨時取」同步也有限時優惠，CITY TEA英式紅茶可享買2送2，限量2萬組、每會員限購4組，開放線上支付，兌換期限至9月30日。
●附註：詳細活動辦法以門市、APP、臉書粉絲團公告為準，上述本優惠不得與其他優惠併用。商品種類與數量以各門市實際可販售數量為準。
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