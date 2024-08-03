歡慶奧運奪牌！萊爾富再限時推「Hi café大杯美式、大杯拿鐵、指定冰品」買1送1

台灣好手李孟遠在奧運男子定向飛靶賽事，為台灣奪下一面銅牌，同時也是台灣此次的第一面獎牌。歡慶奪牌，萊爾富即日起至8月5日晚上11點59分再度推出期間限定優惠，包括Hi café大杯美式咖啡（原價45元）、大杯拿鐵咖啡（原價55元）享同品項買1送1，可冰熱任選，還有夏日消暑必備的濃巧脆脆雪糕／焦糖脆脆雪糕（原單件售價40元）也享任選買1送1優惠。

萊爾富即日起至8月12日在「Hi Life萊爾富」LINE官方帳號推出「奪牌加碼抽」扭蛋遊戲，每名帳號限抽一次，有機會免費獲得Niseko北海道牛奶巧酥雪糕活動序號一個（限量100名，送完為止），萊爾富將於8月12日後透過「Hi Life萊爾富」LINE官方帳號後派給中獎者活動序號一個，中獎者須將該組活動序號透過Hi-Life VIP APP內的「序號掃描」專區，以「手動輸入」活動商品兌換序號，該商品即會出現在Hi-Life VIP APP內的「我的東西」→「優惠券」→「折價券」內，須於9月17日前兌換，逾期視同放棄資格。

此外，OKmart也歡慶奧運奪銅牌，全台850間門市即日起8月6日購買OKCAFE與OOHA聯名飲「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」即享買1送1優惠。