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鬼月到！這個生肖最凶 命理老師提不看鬼片等16禁忌

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
今夜子時即將迎來農曆7月鬼門開，嘉義縣新港奉天宮董事長何達煌今天封鐘鼓。記者黃于凡／攝影
今夜子時即將迎來農曆7月鬼門開，嘉義縣新港奉天宮董事長何達煌今天封鐘鼓。記者黃于凡／攝影

八月四日鬼門開，命理老師譚秀珠表示，今年鬼月相當兇，出來散心的好兄弟人數比往年還要多，提醒生肖屬虎、狗、兔、羊、龍等五個生肖的民眾，運勢較低，盡量別在晚上外出。其中又以屬虎的民眾最需提高警覺，參與社區、公司普渡拜拜時，千萬不要站最前面，否則容易被煞到。

譚秀珠表示，進入農曆七月，最好少穿全身黑、白、紅等衣服，女生則不要穿著清涼，露太多，以免招惹色鬼上身。另外，千萬不要化畫煙燻妝，或是眼線特黑，或是塗上黑色或鮮紅唇膏，以免被好兄弟認為是「自己人」。

在禁忌方面，譚秀珠整理鬼月不要做的十六件事情：

一、指甲不要太尖，也不要塗上黑色指甲油，最好也不要剪指甲。

二、不要修剪體毛、腳毛。

三、晚上出門，穿著不要過於性感、清涼，以免引起色鬼遐想。

四、頭髮、衣服應該保持乾燥，不要弄濕，因為身上潮濕、有水，就容易被鬼上身。

五、千萬不要夜遊、夜衝，更不要去墓地、鬼屋。

六、半夜凌晨不要拿手機自拍，也盡量不要照鏡子。

七、晚上在戶外走動時，不要唱歌、吹口哨

八、也不可拍旁人的肩膀、後背，也不可直呼朋友名字

九、半夜不可曬衣服。

十、室內不可撐傘。

十一、吃飯時，不可將筷子插在碗上，盡量不吃生食、帶血的食物。

十二、拜拜普渡時，不可拿旺旺、香蕉、榴槤、喜相逢（魚）當成供品。普渡食物容腐敗，務必盡快吃完。

十三、鬼月不要電影院看鬼片

十四、盡量不要至醫院、太平間，如果至醫院就醫，千萬不要久站大門出入口。到醫院探病，不要坐或躺在空的病床。

十五、海邊、溪邊、山洞、隧道容易聚陰，盡量少去，不要登山。

十六、路邊或廟宇廣場搭戲棚，演出歌仔戲、布袋戲時，千萬不要站在最前面，破壞好兄弟的興致。

至於生肖部分，以屬虎的民眾運勢最低，譚秀珠提醒，晚上少出門，參加社區、公司普渡時，千萬不要站在最前面，否則容易衝煞。另外，鬼月盡量修身養性，不要至聲色場所，以免煞到女鬼，或是引起感情糾紛。

至於生肖屬狗者，因冲太歲，運勢也低，不可夜遊、夜衝、夜唱、看鬼片。另外，謹慎投資，接到陌生電話，提高警覺，以免遭到詐騙。

生肖屬兔者，宜靜不宜動，也不隨意換工作，更換住處，盡量少跟朋友聚會，少去人多的場所，更不可到醫院或是水邊遊玩，否則容易生病、破財、遺失財物。

生肖屬羊者，鬼月運勢也不好，容易有血光之災，發生車禍，而有外傷。再者夜裡別出門，少去人多之處，否則容易惹到好兄弟，或被詐騙集團盯上，人衰破財。

生肖屬龍者，鬼月運勢較差，建議低調行事，少與朋友聚會，切記財不露白，最好多布施，例如、捐錢、捐米。此外，鬼月不宜至野外露營、戲水。

月運勢 生肖 鬼月

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