台灣大哥大「大可體驗會」開幕！邰智源當一日關主　4大展區、7項遊戲互動還有機會拿「台灣Duck」公仔

台灣大哥大2024上半年推出「台灣大．大可能」全新形象廣告，3部曲影片已累積破億觀看，吉祥物「台灣Duck」現身於眾多宣傳中，好評迴響不斷。台灣大哥大今天（8月3日）起至8月11日於台北市信義香堤大道南段舉辦限時「大可體驗會」，讓「台灣Duck」走進實體世界，設置高達4米的巨型扭蛋機，規劃「大可智慧行動」、「大可減碳移動」、「大可響樂生活」、「大可暢快享受」4大展區，共7項闖關互動遊戲，帶領消費者體驗台灣大多元Telco+ Tech獨門服務，感受數位生活無限「大可能」。民眾每完成一項闖關活動可獲得1枚造型幣，累計5枚造型幣可扭蛋1次，不僅有機會獲得「台灣Duck」獨家限量公仔（共5款造型），還有HBO GO、Disney+首月優惠兌換券、多元手機品牌或影劇內容周邊商品等好禮，人人有獎。

今天「大可體驗會」舉辦開幕活動，台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔邀請「邰哥」邰智源擔任關主，並親自致贈精裝版「台灣Duck」獨家限量公仔。邰智源並與KOL丘涵、Fred陪幸運粉絲一起闖關，共同為大可體驗會揭開序幕，還與幸運粉絲PK台灣大哥大獨創RAP拚口速，最短時間唸完的是台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔，邰智源聽過一輪之後還自願挑戰第二次，魅力風靡全場。

邰智源笑說「感謝祖先姓邰，我又住在台灣，還是台灣大哥大多年的忠實用戶，從0935年代用到現在，我可以說是全台最『台』的人」。他表示除了諧音梗的創意十分有趣，彷彿是為自己量身訂做之外，本次「大可體驗會」更讓身為資深用戶的他感受台灣大哥大的變化，17年前剛成為台灣大哥大用戶時還在3G剛起步的時代，順暢打電話及用手機上網已經非常厲害，現在台灣大哥大的服務已不僅是電信，更融合了AI、智慧行動、減碳移動、影音娛樂等服務，近乎完整涵蓋每個人的生活圈；更大讚「大可體驗會」將宣傳活動結合闖關遊戲，好玩又有獎品可以拿，現場笑聲不斷。

台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔表示，台灣大哥大以用戶為核心，憑藉千萬用戶基礎，鏈結集團綜效，拓展多元跨業跨域應用，讓科技電信生態圈融入用戶生活，帶來無限可能。「台灣大．大可能」廣告自推出以來，因創意的諧音和高辨識度的形象獲得廣大迴響，更將創意延伸到實體活動，讓消費者透過「台灣Duck」，實際體驗眾多獨門方案、智慧移動減碳行動、OP響樂生活與多元影音娛樂，感受「Open Possible能所不能」的品牌精神。同時，台灣大哥大透過「King of Mobile 計畫」，與Samsung、motorola、OPPO、vivo、realme等眾多AI終端品牌緊密合作，民眾不僅可以闖關抽好禮，更能體驗AI手機豐富功能。

台灣大哥大「大可體驗會」現場打造高達4米的巨型扭蛋機，並設置4大展區與7項遊戲互動，讓消費者完整體驗科技電信生態圈，每完成一項可獲得1枚造型幣，獲得5枚造型幣可兌換1次扭蛋機會，除了台灣Duck公仔外，還有眾多優惠與周邊商品，蛋蛋有獎。

「大可智慧行動」展示台灣大好速成双、mo幣多等獨門方案，搭配尋找你的開運鴨心理測驗；「大可減碳移動」展出眾多「減碳行動智慧移動」服務與策略夥伴，包含MyCharge、USPACE、UDRIVE、WeMo，透過套圈圈闖關更加了解服務內容；「大可響樂生活」除了OP響樂生活四大支線—OP遊戲玩家、OP影音劇院、OP智慧家庭、OP科技生活全數到齊，展示內容、設備、網路、服務一站整合的生活情境，以及彈珠台、疊疊樂等有趣遊戲互動外，更有MyMoji數位分身服務，讓民眾使用手機AI建模，快速生成個人九頭身3D分身，製作專屬台灣Duck專屬貼圖；「大可暢快享受」集結台灣大哥大MyVideo、Disney+、HBO GO、Apple One、YouTube Premium眾多影音娛樂服務，消費者抽卡並回答即闖關成功。此外，在巨型扭蛋機前拍照分享IG限時動態並追蹤台灣大哥大FB與IG，也能獲得1枚造型幣。

現場同時展示眾多熱門手機，開放民眾體驗，包含台灣大哥大獨家motorola旗艦超大外螢幕摺疊機razr 50、OPPO平價AI人像手機reno12F、vivo柔光環人像手機V30與y100，以及三星最新AI旗艦摺疊機Galaxy Z Fold6、Z Flip6，指定時段體驗再送獨家好禮。「大可體驗會」還設計了多個拍照打卡點，包含展示眾多台灣Duck及可愛廣告道具的公仔牆拍照區、彷彿化身巨星的雜誌封面拍照區。

民眾除了收集遊戲幣扭蛋抽公仔以外，也可以透過限時活動拿公仔：「大可合體」只要兩位消費者身分證名字組合成「大可」，不用闖關、到服務台現場秀出身分證，8月3日至8月4日兩天、每日限量前3組，可直接獲得全系列台灣Duck獨家限量公仔一組（共5個）；「大可抓拍」活動現場尋找任一台灣Duck合照，上傳照片至台灣大哥大FB、IG指定貼文留言即可抽。此外，從即日起至8月31日於全台台灣大哥大指定直營門市申辦5G指定專案也可獲得限量公仔，送完為止。