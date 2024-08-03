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傳承與創新交融 謝祖武父子攜手金酒吧歡慶父親節

聯合報／ 記者高婉珮 ／即時報導
謝祖武（左）與謝展榮父子首度同台，擔任「KK Bar 金酒吧」雙店長。圖／金門酒廠提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
謝祖武（左）與謝展榮父子首度同台，擔任「KK Bar 金酒吧」雙店長。圖／金門酒廠提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門酒廠 2024「KK Bar 金酒吧」歡慶父親節，特別邀請演藝圈才華父子檔謝祖武與謝展榮首度同台擔任雙店長，邀請大家與父親一起來到「KK Bar金酒吧」，品味以金門高粱為基底製成的調酒，用高粱酒陪伴難得的親子共聚時光。

謝祖武與謝展榮回憶逢年過節時，常有金門高粱酒的陪伴。父子特別分享各自對金門高粱酒的偏好，謝祖武偏愛純飲，認為純粹的酒香最能完美展現高粱酒的精髓；而謝展榮則喜愛調酒，更喜歡創新的調酒口感。兩人以店長之姿，分別推薦自己最喜愛的酒類，在經典與創新中共創火花。

以「人生如戲」為家訓的謝祖武也表示，其實人生不只如戲，也像金門高粱酒，經過時間的沉澱、愈發醇厚，最終綻放出甘甜的芬芳。他指出，自己與金門高粱酒有著相似之處，除了在演藝事業中追求卓越，也拍攝年輕人喜愛的短影音、深入校園與年輕人交流，就像金門高粱酒一樣堅守經典、傳承精髓的同時勇於創新。

活動中謝展榮特別為父親調製了一杯名為「夢遊仙境」的高粱調酒，作為父親節的獻禮和一日店長的用心之作，同時邀請大家在今年父親節帶著老爸來到台北華山「KK Bar金酒吧」，一同舉杯飲金酒，度過一個溫情又難忘的父親節。

◎KK Bar 金酒吧

．營業日期：即日起～2024年8月29日

．營業時間：週一到週日 11:00～22:00（免費參觀策展）

．AI 互動兌換酒：11:00～18:00（數量有限，換完為止）；調酒供應時間：14:00～22:00

．酒吧地址：華山文創園區 中5B館（台北市中正區八德路一段1號）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

謝祖武（左）與謝展榮父子一同舉杯飲金酒，度過一個溫情又難忘的父親節。圖／金門酒廠提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
謝祖武（左）與謝展榮父子一同舉杯飲金酒，度過一個溫情又難忘的父親節。圖／金門酒廠提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
謝祖武（左）與謝展榮父子現場進行調酒PK。圖／金門酒廠提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
謝祖武（左）與謝展榮父子現場進行調酒PK。圖／金門酒廠提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

父親節 調酒 金門

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