森山大道聯名！450+ 經典「竹節」包 東京銀座限時秀

當超乎常規的工藝與超越時光的經典設計相結合，藝術品於焉誕生。GUCCI正於日本GUCCI銀座畫廊推出《BAMBOO 1947：昔日與今日。慶祝GUCCI在日本60年》特展，展覽並與六位日本藝術家合作、進行二創改造，帶人一窺竹節包的前世今生，以及兼容日本傳統工藝的深邃之美。

BAMBOO竹節包是在1947年問世，當時二次世界大戰甫於1945年落幕，全世界都處於重建、休養生息，傳統的物質缺乏，GUCCI因而發揮創意，將常見的皮革手把改為竹材，透過多次的烘烤、彎折、固定、上漆等繁複工序，將東方風格的元素融入包款設計，並有無數名流名人包含超模Gigi Hadid、Miley Cyrus、摩納哥王妃 Grace Kelly、英國戴安娜王妃都曾運用造型。

由於BAMBOO 1947竹節包是在1964年正式進入日本市場，GUCCI本次展覽分別在GUCCI銀座畫廊的6樓一次大手筆呈現約400款Bamboo 1947竹節包，從1959年的GUCCI資料庫藏老件、以及最新由品牌創意總監Sabato De Sarno的嶄新設計；此外7樓則展出GUCCI邀請六位藝術家：包含金工藝術家桂盛仁（Morihito Katsura）、陶藝家中里博恒（Hirotsune Nakazato）、漆繪師Ai Tokeshi、知名當代攝影家森山大道（Daido Moriyama）、新生代藝術家Nami Yokoyama，以及藝術家Yui Yaegashi，透過多重的工藝手法，改造、二創出一款全新GUCCI Bamboo 1947包款，藝術家系列則約60款，同時包款將在展覽結束後對公眾販售、相當令人期待。

其中桂盛仁與其弟子Naoko Ai以日本古平安時期（794-1185）的工藝，重製竹節手柄與金屬元件，並裝飾以傳統的金工和鑲嵌技術；中里博恒則以手作陶瓷重現了竹節提把，透過質材的變異創造出趣味性；漆繪師則在GUCCI的皮革表面施以琉球漆藝，透過金箔和多層漆面，呈現了歷史與琉球傳統之美。

最值得一提的更有知名黑白攝影師森山大道，其攝影作品被以印刷的方式重現於包款表面，這些影像更涵蓋了城市風景、親密肖像，是少見可一次滿足精品、藝術的跨界合作，收藏話題十足。