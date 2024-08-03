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森山大道聯名！450+ 經典「竹節」包 東京銀座限時秀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
藝術家Yui Yaegashi原本擅長抽象繪畫風格，並在重新「創作」BAMBOO 1947竹節包時，運用上手刷技法。圖／GUCCI提供
藝術家Yui Yaegashi原本擅長抽象繪畫風格，並在重新「創作」BAMBOO 1947竹節包時，運用上手刷技法。圖／GUCCI提供

當超乎常規的工藝與超越時光的經典設計相結合，藝術品於焉誕生。GUCCI正於日本GUCCI銀座畫廊推出《BAMBOO 1947：昔日與今日。慶祝GUCCI在日本60年》特展，展覽並與六位日本藝術家合作、進行二創改造，帶人一窺竹節包的前世今生，以及兼容日本傳統工藝的深邃之美。

BAMBOO竹節包是在1947年問世，當時二次世界大戰甫於1945年落幕，全世界都處於重建、休養生息，傳統的物質缺乏，GUCCI因而發揮創意，將常見的皮革手把改為竹材，透過多次的烘烤、彎折、固定、上漆等繁複工序，將東方風格的元素融入包款設計，並有無數名流名人包含超模Gigi Hadid、Miley Cyrus、摩納哥王妃 Grace Kelly、英國戴安娜王妃都曾運用造型。

由於BAMBOO 1947竹節包是在1964年正式進入日本市場，GUCCI本次展覽分別在GUCCI銀座畫廊的6樓一次大手筆呈現約400款Bamboo 1947竹節包，從1959年的GUCCI資料庫藏老件、以及最新由品牌創意總監Sabato De Sarno的嶄新設計；此外7樓則展出GUCCI邀請六位藝術家：包含金工藝術家桂盛仁（Morihito Katsura）、陶藝家中里博恒（Hirotsune Nakazato）、漆繪師Ai Tokeshi、知名當代攝影家森山大道（Daido Moriyama）、新生代藝術家Nami Yokoyama，以及藝術家Yui Yaegashi，透過多重的工藝手法，改造、二創出一款全新GUCCI Bamboo 1947包款，藝術家系列則約60款，同時包款將在展覽結束後對公眾販售、相當令人期待。

其中桂盛仁與其弟子Naoko Ai以日本古平安時期（794-1185）的工藝，重製竹節手柄與金屬元件，並裝飾以傳統的金工和鑲嵌技術；中里博恒則以手作陶瓷重現了竹節提把，透過質材的變異創造出趣味性；漆繪師則在GUCCI的皮革表面施以琉球漆藝，透過金箔和多層漆面，呈現了歷史與琉球傳統之美。

最值得一提的更有知名黑白攝影師森山大道，其攝影作品被以印刷的方式重現於包款表面，這些影像更涵蓋了城市風景、親密肖像，是少見可一次滿足精品、藝術的跨界合作，收藏話題十足。

GUCCI《BAMBOO 1947：昔日與今日。慶祝GUCCI在日本60年》展覽，已由即日起在GUCCI的銀座畫廊展出，地址為：Gucci Ginza 6-7F, 4-4-10 Ginza, Chuo-ku, Tokyo；每日早上11點開展至晚上6點結束、傍晚5點則為入場截止時間，展覽為免費參觀、無需預約即可入場。

GUCCI BAMBOO 1947粉紅色款，13萬1,800元。圖／GUCCI提供
GUCCI BAMBOO 1947粉紅色款，13萬1,800元。圖／GUCCI提供
漆繪師Ai Tokeshi與其創作的BAMBOO 1947竹節包。圖／GUCCI提供
漆繪師Ai Tokeshi與其創作的BAMBOO 1947竹節包。圖／GUCCI提供
陶藝家中里博恒（Hirotsune Nakazato）透過質材的變異，創造出視覺與觸感的雙重趣味性。圖／GUCCI提供
陶藝家中里博恒（Hirotsune Nakazato）透過質材的變異，創造出視覺與觸感的雙重趣味性。圖／GUCCI提供
1975年的GUCCI廣告海報，竹節包的輪廓與2024年幾如重現，也見證了BAMBOO 1947竹節包的經典。圖／GUCCI提供
1975年的GUCCI廣告海報，竹節包的輪廓與2024年幾如重現，也見證了BAMBOO 1947竹節包的經典。圖／GUCCI提供
使用日本知名攝影大師森山大道影像再製的GUCCCI BAMBOO 1947竹節包。圖／GUCCI提供
使用日本知名攝影大師森山大道影像再製的GUCCCI BAMBOO 1947竹節包。圖／GUCCI提供
藝術家Nami Yokoyama以灰彩技法重疊原料、繪製出BAMBOO 1947的特殊表情。圖／GUCCI提供
藝術家Nami Yokoyama以灰彩技法重疊原料、繪製出BAMBOO 1947的特殊表情。圖／GUCCI提供
GUCCI甫於GUCCI銀座畫廊展出BAMBOO 1947竹節包特展，並帶來合計約450款的骨董與全新創作竹節包、別開生面。圖／GUCCI提供
GUCCI甫於GUCCI銀座畫廊展出BAMBOO 1947竹節包特展，並帶來合計約450款的骨董與全新創作竹節包、別開生面。圖／GUCCI提供
BAMBOO 1947竹節包的提把在製作過程中歷經燒烤、彎曲、上漆等多道工序，以成就了特殊質地與辨識度。圖／GUCCI提供
BAMBOO 1947竹節包的提把在製作過程中歷經燒烤、彎曲、上漆等多道工序，以成就了特殊質地與辨識度。圖／GUCCI提供

日本 藝術家

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