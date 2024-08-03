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賀「麟洋配」奪得金牌賽門票！OKmart聯名飲「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」限時4天買1送1

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
慶賀「麟洋配」取得金牌戰門票，即日起至8月6日於OKmart全台門市購買OKCAFE與OOHA聯名飲「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」即享買1送1優惠。圖／OKmart提供
慶賀「麟洋配」取得金牌戰門票，即日起至8月6日於OKmart全台門市購買OKCAFE與OOHA聯名飲「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」即享買1送1優惠。圖／OKmart提供

台灣健兒發威！2024國際體育賽況進入火熱期，台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟昨日（8月2日）挺進冠軍戰，OKmart一起慶賀「麟洋配」取得金牌戰門票，即日起至8月6日於全台門市購買OKCAFE與OOHA聯名飲「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」即享買1送1優惠。OKCAFE與可口可樂旗下年輕品牌OOHA首度攜手聯名，推出「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」，以OKCAFE秘魯莊園級美式為基底，搭配OOHA經典的水蜜桃烏龍氣泡飲，爽口微甜的水蜜桃果香烘托出烏龍茶醇厚尾韻，清爽果香與濃郁醇厚咖啡完美結合。

同時在OKmart粉絲專頁加碼抽獎，只要至活動網頁上按讚、分享加留言，有機會抽中OOHA獨家「這樣耍廢很可椅」、「手指滑板車」。

國際體育賽事開打加油聲不間斷，根據OKmart門市後台資料顯示，賽事期間消費者對於機能、碳酸飲料、茶飲、冰品需求提升，OKmart規畫「瘋賽事應援抽抽樂」活動，即日起至8月7日至全台門市購買精選飲料、冰品任2件，即享抽抽樂一次，任4件抽抽樂二次（以此類推），有機會抽中折5元、95折、89折、79折、69折，與最高折數1折優惠。

除了買飲料、冰品可以試手氣外，OKmart於即日起至8月10日推出「獎牌預言家拿金條」活動，消費者在活動期間至門市消費滿89元（不含菸品、代收、代售及服務性商品），到OKmart官網登錄發票參加，預測2024國際運動賽事總獎牌數－獎牌（包含金、銀、銅總合）抽獎活動，一同為台灣健兒應援集氣，預測成功者有機會獲得999純金金條（價值約5萬元），共1名。

●詳細活動內容以門市、官網、粉絲團公告為準。

OKmart規畫「瘋賽事應援抽抽樂」活動，即日起至8月7日至全台門市購買精選飲料、冰品任2件，即享抽抽樂一次，有機會抽中折5元、95折、89折、79折、69折，與最高折數1折優惠。圖／OKmart提供
OKmart規畫「瘋賽事應援抽抽樂」活動，即日起至8月7日至全台門市購買精選飲料、冰品任2件，即享抽抽樂一次，有機會抽中折5元、95折、89折、79折、69折，與最高折數1折優惠。圖／OKmart提供

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