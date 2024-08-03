麥卡倫攜手全台頂級餐廳 創新打造當代味蕾饗宴

2024年適逢麥卡倫品牌創立200周年，麥卡倫特別以「為時代．造新味」為引，將過去積累的工藝作為根基，為世界呈現無與倫比的味蕾饗宴，攜手世界最佳餐廳「El Celler de Can Roca」，於蘇格蘭麥卡倫精神莊園推出全新感官饗宴「Time Spirit」，將麥卡倫長達2世紀的輝煌歷程與創新精神融入美饌；在台灣，麥卡倫則攜手飲食生活作家葉怡蘭，以麥卡倫與美饌相互激盪為靈感，譜寫「麥卡倫‧新餐桌」嶄新概念，開創餐酒搭配全新篇章，並於下半年推出「時光味旅．品酩餐會」與「時光味旅．精選酒吧200杯」系列活動。

在位於蘇格蘭斯佩賽的麥卡倫酒廠所推出的餐食饗宴「Time Spirit」，融會蘇格蘭在地永續食材，以全新餐食概念呈現麥卡倫兩百年的釀酒工藝，並從大自然中汲取靈感與對創新的不懈追求。羅卡兄弟表示：「我們親身走訪蘇格蘭，細膩感受蘇格蘭悠久的歷史和風土人文，分享這段自然與時光的珍貴獻禮，以美食體現麥卡倫無與倫比的工藝、創意與創新」。

在「Time Spirit」啟發下，麥卡倫持續探索威士忌與在地飲食文化的無限可能。此次麥卡倫攜手飲食作家葉怡蘭，共譜2024台灣餐酒新趨勢—「麥卡倫‧新餐桌」，以承先啟新為引，創新詮釋麥卡倫的當代精神，更標舉麥卡倫工藝、創意、創新三大核心價值，從威士忌本身、餐飲與餐酒搭配趨勢展望三大方向延伸，以「新威士忌」、「新料理」、「新餐搭」相呼應，完美演繹專屬於麥卡倫的「新餐桌」宣言。

「麥卡倫不斷創新，堅持用桶工藝與傳統的同時嘗試多端調配組合，讓傳統與現代共存；Fine dining領域也在主廚們追求創意、持續探索風土、食材與美感美學的過程中持續演進，多國混融與多端之享成就嶄新的餐酒佐搭。」葉怡蘭表示：「工藝、創意與創新，不僅推動威士忌與時俱進，也推動了新料理風潮日漸成熟，成就形式益顯豐富多端的新餐酒佐搭，這一連串的演進環環相扣，『麥卡倫．新餐桌』正是奠基於對當代威士忌、料理與餐搭突破定於一尊的樣貌，容許千姿百態、紛呈多端的風味表現。」

就在今年下半年，麥卡倫將推出「時光味旅．品酩餐會」與「時光味旅．精選酒吧200杯」系列活動，除匯聚全台頂級餐廳以麥卡倫的工藝與創新為理念，創作專屬精緻美饌，並透過麥卡倫威士忌與美食的完美交織，引領饕客踏上一段跨越時空的不凡旅程；更將集結全台精選酒吧，以麥卡倫過去、現在與未來為靈感，打造專屬調酒，刻劃麥卡倫200年漫漫歷程中，留下無與倫比的時代風味與專屬印記。歡迎加入麥卡倫LINE官方帳號，持續關注並探索麥卡倫「200 Years Young」 限定體驗。