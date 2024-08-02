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賀「麟洋配」晉級金牌戰！萊爾富限時推「大杯美式、大杯拿鐵、指定冰品買1送1」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
歡慶台灣黃金男雙「麟洋配」晉級奧運金牌戰，萊爾富即日起至8月3日晚上11點59分推出Hi café大杯美式咖啡、大杯拿鐵享同品項買1送1。圖／萊爾富提供
歡慶台灣黃金男雙「麟洋配」晉級奧運金牌戰，萊爾富即日起至8月3日晚上11點59分推出Hi café大杯美式咖啡、大杯拿鐵享同品項買1送1。圖／萊爾富提供

台灣黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋在今年的巴黎奧運羽球男雙賽事晉級，連兩屆奧運闖進羽球男雙金牌戰，力拚奧運金牌二連霸。歡慶台灣健兒傳捷報晉級金牌戰，萊爾富自即日起至8月3日晚上11點59分推出Hi café大杯美式咖啡（原價45元）或大杯拿鐵咖啡（原價55元）享同品項買1送1（可冰熱任選），還有夏日消暑必備的濃巧脆脆雪糕／焦糖脆脆雪糕（原單件售價40元）也享任選買1送1優惠。

萊爾富也於即日起至8月12日在「Hi Life萊爾富」LINE官方帳號推出「奪牌加碼抽」扭蛋遊戲，每名帳號限抽一次，有機會免費獲得Niseko北海道牛奶巧酥雪糕活動序號一個，限量100名，送完為止。萊爾富將於8月12日後透過「Hi Life 萊爾富」LINE官方帳號後派給中獎者活動序號一個，中獎者須將該組活動序號透過Hi-Life VIP APP內的「序號掃描」專區，以「手動輸入」活動商品兌換序號，該商品即會出現在Hi-Life VIP APP內的「我的東西」→「優惠券」→「折價券」內，須於9月17日前兌換，逾期視同放棄資格。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

歡慶台灣黃金男雙「麟洋配」晉級奧運金牌戰，萊爾富即日起至8月3日晚上11點59分推出指定冰品享任選買1送1優惠。圖／萊爾富提供
歡慶台灣黃金男雙「麟洋配」晉級奧運金牌戰，萊爾富即日起至8月3日晚上11點59分推出指定冰品享任選買1送1優惠。圖／萊爾富提供
歡慶台灣黃金男雙「麟洋配」晉級奧運金牌戰，萊爾富即日起至8月3日晚上11點59分推出Hi café大杯美式咖啡、大杯拿鐵享同品項買1送1。圖／萊爾富提供
歡慶台灣黃金男雙「麟洋配」晉級奧運金牌戰，萊爾富即日起至8月3日晚上11點59分推出Hi café大杯美式咖啡、大杯拿鐵享同品項買1送1。圖／萊爾富提供
即日起至8月12日萊爾富LINE官方帳號推出「奪牌加碼抽」扭蛋遊戲，就有機會抽中免費指定冰品序號一個，限量100名，送完為止。圖／萊爾富提供
即日起至8月12日萊爾富LINE官方帳號推出「奪牌加碼抽」扭蛋遊戲，就有機會抽中免費指定冰品序號一個，限量100名，送完為止。圖／萊爾富提供

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