6大情境區玩AI！三星打造Galaxy Z旗艦摺疊系列「Open Always Wins體驗活動」

三星日前推出結合全方位Galaxy AI應用的Samsung Galaxy Z旗艦摺疊系列手機,掀起摺疊旋風。隨著正如火如荼進行的巴黎奧運賽事,台灣三星於台北信義區香堤大道北段打造Samsung Galaxy Z Fold6︱Z Flip6旗艦摺疊系列「Open Always Wins體驗活動」,即日起至8月7日不須飛往法國即可親身體驗奧運氛圍,並感受更進化的Galaxy AI應用;現場以巴黎知名地標打6大情境區,讓消費者能藉由強大的旗艦摺疊系列手機,將異國之旅昇華至全新境界,還能免費報名參加熱情四射的疊機大賽。

今天(8月2日)活動首日,台灣三星特邀請鞍馬王子李智凱搶先體驗「疊機大賽」,並使用全新旗艦摺疊系列感受前所未有的巴黎風光。李智凱分享「翻譯助理」的聆聽模式和對話模式最為實用,在參與國際競賽時,經常需要與不同語言的選手或工作人員溝通,在全新Galaxy Z旗艦摺疊系列的助力下,遇到多國語言再也不用緊張。而在「疊機大賽」中,李智凱更親身感受到賽事的緊張刺激,層層堆疊摺疊機須擁有無比的專注度、巧妙的控制力與不服輸的精神,簡直媲美各大賽事的參賽體驗。

台灣三星將巴黎經典景點與熱血運動競賽搬進台北信義區,漫步在異國情調的街道上,搭配Samsung Galaxy Z旗艦摺疊系列豐富創新的Galaxy AI功能,在充滿驚喜的香堤大道留下美好回憶。像是使用Samsung Galaxy Z Flip6全新的「AI智慧變焦」功能,能自動偵測拍攝主體調整焦距,找出最佳構圖,或隨黑夜降臨,開啟升級「超明亮夜幕攝影」功能,即使昏暗光源也能捕捉自信風采;「翻譯助理」能進行不同語言的對話或滿足單向聆聽需求,即使只會一種語言,有了翻譯助理,無論是博物館教科書等級的法文導覽、在咖啡廳與法國服務生點餐,都能輕鬆溝通;全新「塗鴉轉圖像」能透過AI將塗鴉或是手繪稿,轉化為擁有超高完成度的圖像作品;想翻譯法文菜單或想了解香榭花園裡神秘花草的真面目,「搜尋圈」只要一圈物件秒搜尋。

此外,消費者只要完成指定區域的Galaxy AI體驗,即可兌換2024年巴黎奧運吉祥物-弗里吉造型的「摺疊便利貼」、「輕量摺疊扇」等限量好禮,送完為止;完成全區體驗並填寫活動問卷還可參加抽獎,最大獎抽Samsung Galaxy Z Flip6。

活動現場也與中華電信MOD合作,進行最高規格的賽事轉播服務,提供超慢速視角、關鍵直擊等獨家轉播亮點。現在至全台中華電信門市購買Samsung Galaxy Z Fold6︱Z Flip6搭配指定資費專案價0元起,獨家加碼贈Hami Video影劇館+首年免月租。

●台灣三星「Galaxy Z旗艦摺疊系列Open Always Wins」活動資訊:

活動日期:8月2日(周五)至8月7日(周三)

活動時間:周五18:00-22:00;周六至周日13:00-22:00;周一至周三13:00-21:30