宏碁Acer Day線上商城品牌日加碼推優惠 蝦皮購物下單再抽筆電

宏碁暑期盛事2024 Acer Day盛大開跑，除了開賣旗下首款Copilot+ PC「Acer Swift 14 AI」，更同步推出Acer Swift Go AI PC冰霧藍新色，今年更新增宏碁台灣首款Wi-Fi 7電競路由器Predator Connect T7，及新推出超值4核心Predator Connect W6x電競雙頻路由器。活動期間只要購買Acer指定筆電、桌機或螢幕及平板電腦，上網登錄送Acer墨爾本19.5吋拉鍊行李箱，或Acer 65W氮化鎵USB電源供應器。每週還有機會抽中Acer精美商品，包括平板電腦、可攜式智慧音箱及電動滑板車等好禮。

Acer Day今年以「AI'm Limitless AI智能Go無限」為主題，核心理念在於透過AI創新科技，激發創造力及潛力，探索無限可能，將想像付諸現實。宏碁推出多元AI創新科技，包括Swift Go、Swift 14 AI輕薄AI筆電、Aspire C、RevoBox AI電腦，符合學生、上班族、專業人士需求，讓大家都能透過AI技術，帶來全新改變。

今年台灣Acer Day活動特別邀請「溫妮」來體驗Acer AI PC，並化身Acer AI特務拍攝任務影片，並將於8月3日現身台中LalaPort與民眾同歡。同時宏碁本週開始也邀請民眾參加Acer社群挑戰，鼓勵探索AI新技術、並發揮創意，週週有挑戰，還可抽Acer精美好禮。

除了實體通路優惠，宏碁也在各線上商城舉辦多元品牌日加碼活動，在Acer官方商城除了產品優惠外，並推出官方獨家延長1年保固1,499元及官方獨家加入LINE好友贈迎賓優惠券；而在蝦皮商城8月4日超級品牌日，於Acer官方旗艦店，下單即可抽筆電、Acerpure無線吸塵器等，多款筆電享蝦皮獨家升規享Acer原廠保固，可自由選配擴充記憶體或SSD固態硬碟：包括輕電競Nitro V，搭載Intel Core i5處理器及RTX 4060顯卡，一日下殺7,000元，2.9萬元有找；17吋大尺寸RTX獨顯效能筆電Aspire 5特價23,900元以及電競筆電Predator Helios Neo 16，CPU+GPU最高175W、刀鋒速冷金屬扇，下殺1.6萬，特價40,900元，可加購原廠認證零件升級16GB RAM及500G SSD再享優惠。

接續8月5日開跑PChome24h購物品牌日，購買Acer指定產品，大撒幣，單日最高10,600P幣回饋包括Acer品牌日登記送7,600P幣及指定AI筆電下單登記再送3,000P幣；PChome獨家推2款AI輕薄筆電，Swift Go特價25,900元，挑戰同規最低價，最佳入手AI筆電時機；Swift Go輕薄觸控AI筆電，下殺1.7萬元，特價31,900元；專屬薄型Nitro V Intel i9 H強效處理器/RTX4060顯卡，特價36,900元。同時8月狂加碼，滿額登記限量送Microsoft 365個人版，指定AI筆電單筆滿1元限量登記送羅技LIFT無線滑鼠。

MOMO購物網品牌日8月9日暖身開跑，最高回饋46% MO幣，推出多款獨家規格、多色選擇，銀色款AI筆電Swift Go下殺1.6萬，特價30,900元；新色冰霧藍Swift AI OLED 筆電特價3萬元有找；獨有莓果粉Swift Go 2萬元有找；薄型電競Nitro V特價30,888元。8月下單抽平板及微型投影機、品牌日下單再抽Acerpure Cool四合一涼暖空氣循環清淨機及PlayStation 5 等多項好禮。除了網購通路之外，燦坤3C也舉辦Acer品牌活動，即日起至8月8日買宏碁Swfit AI筆電抽2,000燦坤K幣；學生方案指定機種加贈1年保固。