HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE「創意的荒野」展獨秀台中

時尚與藝術常有互通之處，一如服裝與繪畫，一者立體、一者為平面，但常有共通美感流動其中。HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE於ISSEY MIYAKE草悟道門市推出「創意的荒野」（On the Wilds of Creativity）展覽，公開與設計師Ronan Bouroullec合作的聯名系列，

除了是全台首賣、也是獨賣，並展現服裝、織品、藝術、繪畫的美的聯集。

身兼畫家、雕塑家、設計師等多重身份的Ronan Bouroullec，與弟弟Erwan Bouroullec曾被稱為最具天賦的法國兄弟設計師，兩人除了在2011年曾獲Premio Compasso d’Oro的「年度設計師」肯定，更與無數知名傢具大廠如Flos、Hay、Kartell、Mattiazzi、Vitra合作，更曾受邀為三宅一生設計精品系列「A—Poc」。

Ronan Bouroullec本人熱愛繪畫，其畫作常展現出纖細柔美的色彩與筆觸，並散發禪意般的流動感。而與HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE的合作系列，更將Ronan Bouroullec的繪畫轉譯成布面印花，全系列共有皺摺、平織等不同系列，涵蓋長風衣、寬版罩衫、上衣、長褲等單品，是一次法式與日式美學的完美兼容。

1999年開幕、2014年曾重新改裝的ISSEY MIYAKE草悟道門市則將一樓化身為展場空間，三層樓合計200坪的空間，亦是全台唯一展出全系列六品牌的ISSEY MIYAKE品牌旗艦店。同時「創意的荒野」（On the Wilds of Creativity）特展中並帶來五幅Ronan Bouroullec的複製畫，其聯名服飾則以平整、垂直懸掛的方式陳列，無形間呼應了ISSEY MIYAKE「一塊布」的創作理念，詩意、浪漫、想像空間無限。