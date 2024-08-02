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HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE「創意的荒野」展獨秀台中

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
「創意的荒野」（On the Wilds of Creativity）展覽，將在ISSEY MIYAKE草悟道門市展開，直至8月28日為止。圖／台灣君梵提供
「創意的荒野」（On the Wilds of Creativity）展覽，將在ISSEY MIYAKE草悟道門市展開，直至8月28日為止。圖／台灣君梵提供

時尚與藝術常有互通之處，一如服裝與繪畫，一者立體、一者為平面，但常有共通美感流動其中。HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE於ISSEY MIYAKE草悟道門市推出「創意的荒野」（On the Wilds of Creativity）展覽，公開與設計師Ronan Bouroullec合作的聯名系列，

除了是全台首賣、也是獨賣，並展現服裝、織品、藝術、繪畫的美的聯集。

身兼畫家、雕塑家、設計師等多重身份的Ronan Bouroullec，與弟弟Erwan Bouroullec曾被稱為最具天賦的法國兄弟設計師，兩人除了在2011年曾獲Premio Compasso d’Oro的「年度設計師」肯定，更與無數知名傢具大廠如Flos、Hay、Kartell、Mattiazzi、Vitra合作，更曾受邀為三宅一生設計精品系列「A—Poc」。

Ronan Bouroullec本人熱愛繪畫，其畫作常展現出纖細柔美的色彩與筆觸，並散發禪意般的流動感。而與HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE的合作系列，更將Ronan Bouroullec的繪畫轉譯成布面印花，全系列共有皺摺、平織等不同系列，涵蓋長風衣、寬版罩衫、上衣、長褲等單品，是一次法式與日式美學的完美兼容。

1999年開幕、2014年曾重新改裝的ISSEY MIYAKE草悟道門市則將一樓化身為展場空間，三層樓合計200坪的空間，亦是全台唯一展出全系列六品牌的ISSEY MIYAKE品牌旗艦店。同時「創意的荒野」（On the Wilds of Creativity）特展中並帶來五幅Ronan Bouroullec的複製畫，其聯名服飾則以平整、垂直懸掛的方式陳列，無形間呼應了ISSEY MIYAKE「一塊布」的創作理念，詩意、浪漫、想像空間無限。

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE X Ronan Bouroullec聯名系列，將從8月3日（六）展開首賣，8月3日當天將採預約制、以帶來更完整的服務體驗，12點後則將開放walk-in入內參觀。展覽將持續至8月28（三）為止，欲知更多資訊，則可電洽ISSEY MIYAKE草悟道旗艦店：（04）3704-7766，提前預約。

Ronan Bouroullec身兼設計師、畫家、雕塑家於一身，創意形式多元。圖／台灣君梵提供
Ronan Bouroullec身兼設計師、畫家、雕塑家於一身，創意形式多元。圖／台灣君梵提供
HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE X Ronan Bouroullec聯名系列又分皺摺、平織等不同系列，是法式與日式美學的完美兼容。圖／台灣君梵提供
HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE X Ronan Bouroullec聯名系列又分皺摺、平織等不同系列，是法式與日式美學的完美兼容。圖／台灣君梵提供
三層樓空間佔地200坪的ISSEY MIYAKE草悟道門市，是全台唯一容納系列6品牌的旗艦空間。圖／台灣君梵提供
三層樓空間佔地200坪的ISSEY MIYAKE草悟道門市，是全台唯一容納系列6品牌的旗艦空間。圖／台灣君梵提供
Ronan Bouroullec畫作中自然、有機的直線，無形間呼應了HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE經典的皺褶特色。圖／台灣君梵提供
Ronan Bouroullec畫作中自然、有機的直線，無形間呼應了HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE經典的皺褶特色。圖／台灣君梵提供
Ronan Bouroullec畫作中自然、有機的直線，無形間呼應了HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE經典的皺褶特色。圖／台灣君梵提供
Ronan Bouroullec畫作中自然、有機的直線，無形間呼應了HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE經典的皺褶特色。圖／台灣君梵提供

草悟道 設計師

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