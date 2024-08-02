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全家便利商店Fami!ce攜千千推「是芭樂系霜淇淋」！「木瓜牛奶霜淇淋」再回歸

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店Fami!ce攜千千推「是芭樂系霜淇淋」（雙口味店舖限定販售）；創下近兩年銷售前三名的聯名口味「木瓜牛奶」同步回歸（單口味店舖販售）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Fami!ce攜千千推「是芭樂系霜淇淋」（雙口味店舖限定販售）；創下近兩年銷售前三名的聯名口味「木瓜牛奶」同步回歸（單口味店舖販售）。圖／全家便利商店提供

全家便利商店Fami!ce霜淇淋再出新招！本次再度攜手百萬YouTuber千千所創立的美食品牌「水水灶咖」，於8月6日起共同推出清爽微酸的「是芭樂系」霜淇淋新品，而創下近兩年銷售前三名的聯名口味「木瓜牛奶」也將同步回歸，8月6日至8月8日限時3天於會員APP「隨買跨店取」推出Fami!ce霜淇淋5支188元快閃優惠，夏日消暑快吃一波！

「全家」推出Fami!ce霜淇淋逾10年，持續透過獨家產業鏈打造口味與品質兼具的超級商品，並有超過2,200間販售店的通路優勢，不僅是超商社群聲量霸主，更是霜淇淋市場第一品牌。根據「全家」觀察，酸甜滋味、水果風味的霜淇淋口味為消費者的夏季消暑首選，瞄準消費者偏好，Fami!ce本月再度攜手百萬美食YouTuber千千與其品牌「水水灶咖」，聯名推出全新口味「是芭樂系」，俏皮地以日文「素晴らしい（subarashi）」諧音命名，傳達優質絕妙的特色。

Fami!ce「是芭樂系霜淇淋」選用台灣產芭樂汁調製而成，能品嘗芭樂獨有的香氣和清爽微酸滋味，Fami!ce霜淇淋雙口味店舖限定販售，8月6日起正式開賣，售價49元；而近兩年熱銷前三名的水水灶咖聯名「木瓜牛奶霜淇淋」亦同步回歸上市，以台灣產木瓜汁融合濃郁滑順的牛奶，一口就能享受果香及奶香，於Fami!ce霜淇淋單口味店舖開賣。

在「全家」Fami!ce霜淇淋雙口味店舖還可以品嘗到「是芭樂系」＋「木瓜牛奶」雙口味混搭，不僅一次將兩種水果口味收入口中，嫩綠與鵝黃的雙色調更適合拍照打卡。

此外，「全家」再次跨界合作日本No.1泡芙專賣店「beard papa’s」，以beard papa’s獨家卡士達配方推出2款冷藏甜點，包含經典回歸款「卡士達餐包」及新品「卡士達布雪蛋糕」，分別以蓬鬆柔軟的蛋糕體與獨特工法製成的餐包體夾入beard papa’s卡士達內餡，香氣濃郁、冰涼不膩口，兩款售價皆為45元，8月6日前「全家」會員可享beard papa’s甜點任選第2件6折優惠。

「全家」亦攜手日本關西生吐司名店「嵜本SAKImoto」聯名開發飲品及雪糕，新品「黑糖奶茶」使用日本沖繩黑糖製成，帶有獨特炭燒風味，口感濃郁滑順，售價38元；「焦糖可可派對雪糕」則以苦甜巧克力脆皮撒上烤杏仁顆粒，包覆比利時黑巧克力冰淇淋與海鹽焦糖夾心，售價59元。即日起至8月20日任選SAKImoto兩款新品可享第2件6折優惠。

日系新品不只如此，「全家」即日起搶先開賣日本超人氣甜點「LOTTE生巧克力派」，為LOTTE長銷經典巧克力派延伸推出的冷藏版生巧克力派，以脆皮巧克力外層與入口即化的蛋糕體、鮮奶油組合而成，比一般巧克力派份量更大、口感更濕潤、奶油量更充足，商品由日本直輸進口來台，每個售價79元，「全家」會員於8月6日前購買可享88折優惠。

●詳細優惠活動內容以門市、APP公告為準。

全家便利商店Fami!ce攜千千推「是芭樂系霜淇淋」（雙口味店舖限定販售）；創下近兩年銷售前三名的聯名口味「木瓜牛奶」同步回歸（單口味店舖販售）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Fami!ce攜千千推「是芭樂系霜淇淋」（雙口味店舖限定販售）；創下近兩年銷售前三名的聯名口味「木瓜牛奶」同步回歸（單口味店舖販售）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Fami!ce攜千千推「是芭樂系霜淇淋」（雙口味店舖限定販售）；創下近兩年銷售前三名的聯名口味「木瓜牛奶」同步回歸（單口味店舖販售）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Fami!ce攜千千推「是芭樂系霜淇淋」（雙口味店舖限定販售）；創下近兩年銷售前三名的聯名口味「木瓜牛奶」同步回歸（單口味店舖販售）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Fami!ce雙口味店舖可品嘗到「是芭樂系」＋「木瓜牛奶」雙口味混搭，不僅一次將兩種水果口味收入口中，嫩綠與鵝黃的雙色調更適合拍照打卡。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Fami!ce雙口味店舖可品嘗到「是芭樂系」＋「木瓜牛奶」雙口味混搭，不僅一次將兩種水果口味收入口中，嫩綠與鵝黃的雙色調更適合拍照打卡。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再次跨界泡芙專賣店「beard papa’s」，推出2款冷藏甜點，包含經典回歸款「卡士達餐包」及新品「卡士達布雪蛋糕」，更搶先開賣日本超人氣甜點「LOTTE生巧克力派」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再次跨界泡芙專賣店「beard papa’s」，推出2款冷藏甜點，包含經典回歸款「卡士達餐包」及新品「卡士達布雪蛋糕」，更搶先開賣日本超人氣甜點「LOTTE生巧克力派」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再次跨界泡芙專賣店「beard papa’s」，推出2款冷藏甜點，包含經典回歸款「卡士達餐包」及新品「卡士達布雪蛋糕」，更搶先開賣日本超人氣甜點「LOTTE生巧克力派」。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店Fami!ce雙口味店舖可品嘗到「是芭樂系」＋「木瓜牛奶」雙口味混搭，不僅一次將兩種水果口味收入口中，嫩綠與鵝黃的雙色調更適合拍照打卡。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Fami!ce雙口味店舖可品嘗到「是芭樂系」＋「木瓜牛奶」雙口味混搭，不僅一次將兩種水果口味收入口中，嫩綠與鵝黃的雙色調更適合拍照打卡。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手日本關西生吐司名店「嵜本SAKImoto」聯名開發飲品及雪糕，即日起至8月20日任選SAKImoto兩款新品可享第2件6折優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手日本關西生吐司名店「嵜本SAKImoto」聯名開發飲品及雪糕，即日起至8月20日任選SAKImoto兩款新品可享第2件6折優惠。圖／全家便利商店提供

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