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百老匯音樂劇「芝加哥」台中演出口碑爆棚 下周最終站台北場 最後票券搶售中

聯合新聞網／ 聯合數位文創
《芝加哥》音樂劇開場曲〈爵士風華〉樂音響起，觀眾席即傳來陣陣歡呼、掌聲不斷。圖／聯合數位文創提供
《芝加哥》音樂劇開場曲〈爵士風華〉樂音響起，觀眾席即傳來陣陣歡呼、掌聲不斷。圖／聯合數位文創提供

百老匯最長壽的美國原創音樂劇芝加哥》25週年紀念巡迴來到第二站臺中國家歌劇院，首次登上大劇院舞台即受到觀眾的熱烈支持，平日晚間場次亦座無虛席。兩位女主角Roxie與Velma一登台便毫無保留地展現極致的肢體魅力與動人心弦的歌喉，合作無間地將劇中幽默、諷刺、性感的戲劇精神傳遞給台下觀眾，經典歌曲〈爵士風華〉(All That Jazz)、〈獄中探戈〉（Cell Block Tango）與〈蘿西〉（Roxie）精湛地演繹更讓觀眾席間驚呼連連，曲畢更是掌聲不斷！臺中場一連演出五日，主辦單位未免粉絲抱憾，亦開放部分視線遮蔽座位搭配折扣供觀眾選購，8月7日至11日更將移師最終站台北，最後席次瘋搶中，購票請上udn售票網

音樂劇粉絲引頸期盼能來台演出的《芝加哥》，在1996年復排重返舞台時即在百老匯超成現象級的轟動，《時代雜誌》以「凱旋歸來」一語道盡了這部音樂劇在藝術與票房上的巨大成功，不僅一舉奪下6座美國劇場界最高榮譽東尼獎、音樂劇卡司的錄音室專輯更獲得葛萊美獎肯定！從此芝加哥的紙醉金迷在百老匯即不曾落幕，時至今日仍在西49街的國賓戲院上演，更巡迴至全球38國、逾五百座城市，累計超過三萬五千場。時隔七年音樂劇再度登台，來自英國倫敦西區的頂級演出團隊，都十分興奮能將這部令全球觀眾都為之驚嘆的經典大戲帶來台灣！

來自英國倫敦西區的頂級團隊，為台灣觀眾帶來最幽默、諷刺與性感的演出。圖／聯合數位文創提供
來自英國倫敦西區的頂級團隊，為台灣觀眾帶來最幽默、諷刺與性感的演出。圖／聯合數位文創提供

25週年紀念巡迴更突破了《芝加哥》有史以來在台演出的票房紀錄，三地巡迴累計銷售超過三萬五千張！縱然開演首站受到凱米颱風的影響，主辦單位聯合數位文創忍痛取消並延期部分場次，但仍絲毫不減《芝加哥》演出如虹的氣勢與台灣觀眾的熱情支持。第一次經歷颱風的劇團經理Lisa Fleming表示：「在這個艱難的時刻，劇團成員們誠心地祈願台灣民眾能平安渡過颱風，並能從災後重新站起來。雖然風雨帶來了前所未見的挑戰，劇團仍將努力把最精彩的演出帶給台灣觀眾。」聯合數位文創與演出團隊感謝台灣觀眾的支持，期盼能將這部展現純正美國表演藝術形式的經典製作完美重現。

即便受到風災影響仍不減台灣粉絲的熱情，演出團隊致力帶來最完美的演出。圖／聯合數位文創提供
即便受到風災影響仍不減台灣粉絲的熱情，演出團隊致力帶來最完美的演出。圖／聯合數位文創提供

《芝加哥》音樂劇以辛辣嘲諷的口吻、娛樂與反思並陳的敘事手法，結合節奏明快的爵士樂曲，放膽打造出極具話題性的黑色喜劇，舞蹈編排更被《紐約時報》盛讚為「百老匯所見最性感、最細膩的舞蹈之一」。喜愛音樂劇的粉絲千萬別錯過這難得的機會，欣賞這部大師級的音樂劇作品！下周巡演將來到最終站將在台北流行音樂中心表演廳，8月7日至11日共演出六個場次，最後席次瘋搶中，雙人同行再享八八折優惠，購票請上udn售票網或電洽客服專線：(02) 2649-1688（每日09:00-18:00）。

芝加哥 觀眾 音樂劇

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