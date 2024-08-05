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馬修伯恩《羅密歐與茱麗葉》即將至高雄衛武營國家歌劇院演出

聯合新聞網／ 聯合數位文創
馬修伯恩「羅密歐與茱麗葉」臺北場落幕，移師至高雄演出。圖／聯合數位文創 提供
馬修伯恩「羅密歐與茱麗葉」臺北場落幕，移師至高雄演出。圖／聯合數位文創 提供

引領全球瘋狂的現象級舞劇《羅密歐與茱麗葉》首度來台，上週三起在臺北國家戲劇院正式演出，本週五則移師至高雄衛武營國家歌劇院，三組卡司輪番上陣，帶給觀眾不一樣的CP感，國際巡演最終站票券現正OPENTIX、 udn售票網熱賣中。

臺北場一連演出五天七場，觀眾佳評如潮，雖然全程無旁白，但僅以強烈的肢體動作及戲劇張力，就足以讓全場觀眾屏氣凝神地沉醉在馬修伯恩所創造的《羅密歐與茱麗葉》世界觀裡，紛紛表示「全程沒有一個字一句話，可是卻很充沛的感覺到壓抑、情緒、張揚的流動。」「感情豐富度超滿，表演者的每個肢體動作細膩到我雞皮疙瘩。」「太震撼了！呈現效果超乎想像，簡直是現代版的社會縮影。」「舞者用全身細胞在演繹劇情，真的是無聲勝有聲！」「前面有多甜，後面有多虐！」

飾演茱麗葉之一的Monique Jonas，以優異成績自倫敦當代舞蹈學院畢業後，曾隨著英國各大舞團至各國巡演，而飾演羅密歐之一的Jackson Fisch，於𝟮𝟬𝟭𝟴年加入新冒險舞團，其中參與包含《紅舞鞋》、《灰姑娘》、《羅密歐與茱麗葉》、《睡美人》等之鉅作，前陣子新冒險舞團公開天鵝湖的主視覺，更是由他擔任C位要角。他們在接受訪談時，不約而同向觀眾推薦「陽台會雙人舞」，不僅是最輕鬆、甜蜜的經典橋段，可以從中看出兩個人的個性，更是關於男女主角如何發現愛情，在探索彼此的過程中，情不自禁創造舞蹈史上最長的連續吻！

馬修伯恩「羅密歐與茱麗葉」講述對抗權威的故事，令人動容。圖／聯合數位文創 提供
馬修伯恩「羅密歐與茱麗葉」講述對抗權威的故事，令人動容。圖／聯合數位文創 提供

不同於莎士比亞的作品，現代版的《羅密歐與茱麗葉》，講述的是關於「青春無敵」的故事，心理健康、持刀犯罪、性虐待和肢體暴力、仇視同性戀的霸凌和偏執行為的議題也都被搬上檯面，如實展現年輕人對抗權威及爭取表達自我意志的權利。茱麗葉在新版故事裡不同以往的柔弱，展現溫柔而堅定的力量，勇於表達自我意識，是一位為眾人挺身而出的新時代女性。

獲得四次曼徹斯特新聞晚報舞蹈獎的「新冒險舞團」，以現代視角重新詮釋莎翁的經典愛情故事《羅密歐與茱麗葉》，海外巡演超過半年以上，為了帶給觀眾新鮮感，每次羅密歐與茱麗葉的卡司組合也都有所不同，不論是舞員們的身形、或對於角色的詮釋方式也略有不同，常常需要重新熟悉對方的調性及合作默契，對他們而言是一大挑戰，但同時也覺得很享受在角色之中，

常駐舞蹈藝術家Alan則提到，結局最後一幕的張力很強，他每次還是覺得很震撼及感動。觀眾只要抱持一顆開放的心走入劇場，便能感受到這部現象級作品的渲染魔力，千萬別錯過高雄場最終入場的機會，購票請上 udn售票網

愛情 舞團 觀眾

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