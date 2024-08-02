第二屆500碗小吃指南評鑑8/17公布 最強小吃派對登場

由指標性青年媒體「500輯」創立的全台小吃新指南「500碗」，在今年即將盛大邁入第二屆的舉辦。自2023年6月公布首屆獲獎名單後，創造了極高的網路討論度，也和500輯另一知名IP「500盤」拉出明顯區隔和定位，證明庶民小吃擁有絲毫不遜於餐廳美食的深刻魅力。讓人期待的第二屆500碗名單，將於8月17日正式公布。

第二屆500碗再度攜手全台知名外送平台Uber Eats為重要的合作夥伴，Uber Eats一向支持台灣在地美食與文化，許多500碗入選店家的美食，在Uber Eats上面也點得到；指定用酒為帝王蘇格蘭威士忌，全新的帝王12年蘇格蘭威士忌初次波本桶，最適合搭配台灣小吃享用；指定用車為SUZUKI台鈴機車、eReady台鈴智慧電車，騎著機車探訪500碗台灣小吃；贊助單位由堅持古法釀造的丸莊醬油支持。

破千萬討論的高度重視

無論是500碗或相對更悠久的500盤，皆持續秉持著「聚焦菜色本身魅力，發現台灣餐桌新風景」的核心精神，而立基這樣的特色延伸出的榜單，不僅吸引各界廣泛報導，甚至各縣市政府都將500碗視為推廣自家美食的重要指標，實際行動包含即時自製在地500碗得獎店家電子地圖與發布新聞稿快速推廣、訂作專屬匾額或布旗贈予店家主人；活動本身的親民性更讓許多美食部落客、YouTuber跟著榜單撰寫文章或拍攝影片，進而創造亮眼點擊率，足見大眾對這份榜單的高度重視。

第二屆500碗的評選辦法上需符合五大向度──平價、多樣、日常、易得和具在地代表性，評審推薦的每道小吃至少需同時符合上述三項，不開放已歇業的店家入選，最終名單需遍及全台各縣市更經過500輯的細心把關，同時加入「解鎖」的趣味思考，台灣的美味小吃何其多，每個人都有自己的口袋名單，500碗就像一把鑰匙，引導大眾前往解鎖過往未曾接觸卻不可錯過的好滋味。

陣容更堅強的評審名單

如同首屆，延續挑選包含但不限於專業美食家等各行各業、喜歡品嘗小吃的名人們擔任評審，請他們分享全台各地最難忘的10道小吃，再次完成一份有時代意義的美味小吃名單。本次評審集合「三金主持人」Lulu黃路梓茵、金鐘視帝陳亞蘭、老爺酒店集團執行長沈方正、富錦樹集團創辦人吳羽傑、「國師」唐綺陽、嘻哈廠牌「顏社」主理人迪拉、世界麵包冠軍吳寶春及陳耀訓；名廚江振誠、林恬耀、Nobu李信男、彭天恩及楊柏偉；藝人婁俊碩、沈玉琳、陳明珠與美食家葉怡蘭、徐天麟、謝忠道等共50位陣容堅強的不二之選。其中超過半數都是首次參與500碗評選的新評審，格外令人期待今年的榜單會出現什麼樣的驚喜。

最強小吃派對四四南村登場

第二屆500碗名單將於8月17日正式揭曉，同步也將舉辦「500碗小吃派對」活動，於8月17～18日在台北信義公民會館中央廣場（四四南村）舉辦，台灣最強排隊小吃名店齊聚。

第二屆500碗的發布活動別開生面，不僅將舉辦正式揭榜的記者會，更同步串連7縣市首度舉辦「500碗小吃派對」。網羅從北到南知名排隊小吃，包含基隆仁愛市場內人氣極高的「吳姳麵館」、被譽為台北最美味的紅燒肉「正宗阿角紅燒肉 劉美麗」、新竹北埔名店「鄒記菜包」、每每出攤都秒殺完售的台南小吃指標「糯夫米糕」，屏東霧台鄉小米甜甜圈「莉姆姆的歌」暌違4年現身台北出攤，還有更多的美味驚喜名單分批為大眾解鎖。

在活動現場台北四四南村不只好吃好喝，更將加碼屬於夏日的互動元素──知名DJ Ken Lin表演、美食二選一、人類圖攤位等，要為參加者帶來滿滿的chill氛圍。先趕緊把時間預留下來，更多細節資訊敬請繼續關注500輯社群。

500碗小吃派對

日期：2024/8/17-18（六日）

時間：周六13:00-21:00、周日11:00-19:00

地點：台北信義公民會館 中央廣場（四四南村，台北市信義區松勤街52號）