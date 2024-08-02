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台灣美食展不只吃 展覽揭祕寶島美食文化傳承創新

中央社／ 台北2日電

一年一度的台灣美食展即日起至5日在台北世貿一館盛大開展，文化部以「台灣味－流動的傳統」為主題，藉由虱目魚、珍珠奶茶、蚵仔等5項代表性食材，揭祕台灣美食文化的傳承與創新。

文化部表示，台灣自古就是人類族群活躍之島，也是南島語族的原鄉，在大航海時代就已登上國際舞台。先來後到的族群為台灣帶來各地的飲食文化，自由開放的台灣社會接納了來自世界的異國料理，在此間不斷的傳承、匯集、融合，進而形成台灣飲食文化「多元混融」的特色。

本次展覽文化部希望從交互流動而變化的食材、料理與味蕾經驗，讓民眾更深入了解歷史川流中傳統及創新獨特兼具的「台灣味」。文化部政務次長王時思現場幽默分享，文化部沒有食物販售，就來講食材的故事，每個食物因為歷史時間點造就它在文化上的不同表現與意義。

王時思表示，好比學名是葡萄牙牡蠣的「蚵仔」，其實是台灣原生種，荷蘭、明鄭時期還有徵收「蠔」稅紀錄；虱目魚是從東南亞引進，經過經過台灣養殖業的創新和研發，目前已是價格親民且能全魚利用的永續之魚。

從現場展覽也可得知，芒果最早由荷蘭人從東南亞引進，清代許多有錢人家中都種植芒果樹，今日已發展出多項品種，台灣芒果冰更是許多本地人和外國觀光客的最愛；台灣吃牛肉的歷史已有400年，從地名、餐廳菜單更有線索可循。

展館同時推出多場主題活動，邀請專家、名廚透過講座、試吃、教學等方式，接力展現傳統與創新的台灣味。「舌尖漫遊」即邀請文史作家曹銘宗、台南市政府文化局長謝仕淵、國立台東大學文化資源與休閒產業學系專任副教授鄭肇祺、芳苑海牛學校等專家群分享美食的文化和歷史。

文化部所屬國立台灣博物館、國立台灣工藝研究發展中心、國立台灣美術館、國立歷史博物館等館所，在本次展會中也將展示各館與飲食文化相關文創品，呈現美學與日常生活的完美結合。

文化部 食材

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