潛水考證、101步行到礁溪！「老爺式旅行」8路線新登場

你想像中或時常安排的旅行，是什麼模樣？老爺酒店集團突破「旅行」的框架，打造8條需要勇氣與挑戰體能極限的旅程，包括101徒步至礁溪、向歌仔戲大師習藝、潛水考證、獵人體驗等，每條路線都讓人心跳加速，充滿熱情。

老爺酒店集團2022年起即每年推出「老爺式旅行」企劃，期望開啟新型態旅遊思維。2024年特別以「破框」為題，打造8條挑戰體能極限、勇氣及冒險的主題遊程，包含礁溪老爺酒店推出的「挑戰從101徒步至礁溪」、台南老爺行旅的「拜師國寶級歌仔戲大師」、北投老爺酒店的「台版四國遍路」、南港老爺行旅的「岬灣潛水考證團」，以及台東知本老爺酒店的「達魯瑪克部落獵人體驗」等，邀請民眾跨出旅行多元想像的第一步。

老爺酒店集團沈方正執行長分享，「人生中的每個階段都不一樣，不能總是用同樣的邏輯和姿態去旅行。若一直沿用原有的旅行模式，已經難以引起旅人內在共鳴。」8條有別於傳統旅遊體驗的路線，共有三大主題，包含挑戰體能極限的「探險的邀請」、嘗試未知角色的「體驗的精神」，以及開啟自我對話的「初始的聲音」，邀請旅人跨出舒適圈，重新探索旅行的本質。

「探險的邀請」中、礁溪老爺酒店推出的「淡蘭古道探索團」，挑戰從知名地標101大樓徒步至礁溪老爺酒店，沿途行經深坑、石碇、坪林等茶鄉，路長約60公里。古道保有亞熱帶森林、水梯田、河谷等豐富地貌，自然生態原始，至今仍可看到侏羅紀時代即存在的「雙扇蕨」，是條兼具體能與勇氣挑戰的路線。三天兩夜行程，一晚入住礁溪老爺酒店，一晚入住坪林加上白長青茶作坊製茶體驗，雙人同行21,900元+10%起。或可選擇兩天一夜精華濃縮版，同樣自101地標出發至坪林體驗製茶後，即前往礁溪老爺入住，雙人同行15,100元+10%起。

「體驗的精神」則以嘗試不同角色人生為企劃主軸，例如「歌仔戲曲體驗團」由台南老爺行旅邀請台南秀琴歌劇團共同籌劃，從認識傳統戲曲開始，學習各式唱腔身段基本功，到實際裝扮粉墨豋場，不僅能實戰體驗歌仔戲精髓，還能近距離一睹國寶級大師們的絕代風華。入住台南老爺行旅三天兩夜體驗歌仔戲課程及台南漫遊，每人9,200元起。

「初始的聲音」以開啟內心對話為規劃核心，其中「岬灣潛水考證團」為南港老爺行旅攜手鬥陣潛水推出的水肺潛水考證活動，結合室內學科知識理論與泳池平靜水域技巧，共同學習運用在海洋實習，讓旅人在東北角最大海灣完成人生第一張潛水證照。入住南港老爺行旅三天兩夜搭配SNSI系統國際潛水課程考照及東北角岬灣漫遊，雙人同行每人13,000元。