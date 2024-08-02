新韓系咖啡餐館來襲！GinGin Coffee忠孝店改裝新開幕

如臨首爾江南，一股新韓系咖啡餐館的風潮正席捲來台，包括符合時下美好生活與餐飲風潮的設計師家具、健康料理與好咖啡三要件，最具代表性的餐廳之一、從迷你精品外帶咖啡起家的GinGin Coffee Company，今年夏天啟動改裝計畫，並於即起全新登場。

位於忠孝新生站旁的GinGin Coffee Company改裝計畫，是在保存原有精神與建築外觀的基礎上，攜手Everspace年輕室內設計師黃薇，運用裝修與軟裝比例 2:1，透過材質、明暗、色彩、軟裝等細節，精準且大膽地煥新內部空間風格。

改裝重點包括原本剛硬冷感的水泥粉光牆面、零碎的鏡面，改以帶有自然紋理的西伯利亞落葉松，經過打磨和染色處理，隨著時間推移，木材色澤會逐漸改變，為空間增添故事性；而這片溫暖木質牆面亦向下延伸為視覺一致的卡座客席，椅面則使用實用性高的藍色系皮革與科技布料，再加上數盞精緻簡約的壁燈，如設計師黃薇所說，「如同19世紀末美好年代的電影畫面般，希望這裡能成為人們駐足享受的畫面。」

此外，另一改裝重點則是照明設計，原本密集的軌道燈替換為柔和溫暖的照明系統，並引入1960年代丹麥設計吊燈，簡單有型。至於天花板與地板亦從工業風格轉為柔化氛圍的質地與色調，襯托燈具與單椅。

GinGin Coffee Company此次改裝，結合1960-1990年代的小眾與經典家具。設計椅方面，有1970年代繽紛昂揚的綠色Gaudi Armchair Artemide；受義大利孟菲斯運動影響的德國激進之作KFF Trix Chair，銳利、異材質為單椅帶來雕塑裝置的氣息；擁有美麗曲線、扶手至靠背無縫連接的1990年代Revers Chair；1970年代德國設計師Gerd Lange為Thonet設計的Flex 2000 Chair等。

設計燈具方面，最不容忽視的莫過於放在門口的落地燈具—義大利建築師、設計師Mario Bellini於1960年代為Flos設計的Chiara Floor Lamp，拋光不鏽鋼圓柱體，像摺紙帽子般的遮罩將光源擴散、反射，外型簡約雋永。

GinGin菜單以「療癒的健康食物」為概念，強調健康、好吃、有爽度。像是人氣冠軍、選用整塊雞胸與藜麥歐姆蛋捲與大量蔬菜的「雞胸蛋捲沙拉」，另有「義大利麵」、酸爽厚實的「豬排三明治」、以北非烤蛋為原型創作的「辣味蕃茄烤蛋與酸麵包」、獨愛台味必點的「台味牛肉飯」、「夜市燒番麥歐姆蛋捲」、「芭芒柳」戚風蛋糕、「檸檬乳酪塔」等主餐與鹹甜小點。

GinGin Coffee Company 忠孝本店

地址：台北市中正區臨沂街27巷9號1樓（近捷運忠孝新生站5號出口）