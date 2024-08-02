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米其林二星跨界！慕舍酒店Ｘ李永裕「西班牙狂想畫展」

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
米其林二星餐廳「渥達尼斯磨坊」，可品西班牙料理、欣賞西班牙舞蹈畫作。圖/慕舍酒店提供
米其林二星餐廳「渥達尼斯磨坊」，可品西班牙料理、欣賞西班牙舞蹈畫作。圖/慕舍酒店提供

「我在西班牙洞窟看見原汁原味的舞蹈，感受到生命的激情與熱愛。」國際知名畫家李永裕畫出當下裙擺舞動瞬間之美，這系列畫作，也自即起至8月20日於慕舍酒店Hotel Mvs全館展出。

發表會當日，西班牙舞曲伴隨著李永裕現場作畫，一首曲目舞畢、畫作也完成，現場驚嘆聲不斷。慕舍酒店展出的「西班牙狂想」畫展，涵蓋李永裕的「佛朗明哥」和「歐洲風情」兩大系列作品，與米其林二星餐廳渥達尼斯磨坊Molino de Urdániz的西班牙靈魂與熱情相互襯托，業者笑說，西班牙畫作、西班牙料理與西班牙酒款，饕客可完全沈浸在西班牙的熱情裡。

李永裕擁有30年的藝術創作經驗，他秉持「探索想像力極限」的創作理念，喜歡在作品中融入音樂和舞蹈的精髓。其作品以色彩濃烈、表現力強的油畫為主，並跨足漆畫、石雕、木雕及壓克力等多元媒材，內容豐富且不拘一格。

此次展出多幅的「佛朗明哥」系列，藉由自由奔放的濃厚色彩，捕捉舞者舉手投足間挑起靈魂深處的激情與悸動。這些作品不僅令人印象深刻，甚至被知名作家米蘭·昆德拉選作小說《可笑的愛》中文版封面。

慕舍酒店隨處可見自在融於各處的藝術作品及繽紛活躍的畫作。酒店與7大國際酒莊聯名，每日下午Wine O’clock時段，賓客可品飲世界6國的酒莊酩酒，每個樓層以不同國家為代表，現在不僅可在各樓層品酩專屬國家的酩酒，更能欣賞李永裕精彩的作品。【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊午間經典套餐3,680元+10%，主廚套餐5,380元+10%。作品線上展間 : https://virtual.metaassets.asia/exhibitions/LiYungYuSpanishRhapsody

慕舍酒店Ｘ李永裕「西班牙狂想畫展」。圖/慕舍酒店提供
慕舍酒店Ｘ李永裕「西班牙狂想畫展」。圖/慕舍酒店提供
慕舍酒店Ｘ李永裕「西班牙狂想畫展」，李永裕於現場創作。圖/慕舍酒店提供
慕舍酒店Ｘ李永裕「西班牙狂想畫展」，李永裕於現場創作。圖/慕舍酒店提供
於客房樓層展出的「威尼斯風光」。圖/慕舍酒店提供
於客房樓層展出的「威尼斯風光」。圖/慕舍酒店提供

畫作 西班牙 酒店

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