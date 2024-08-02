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以影帝之名！瑞士精品父親節包款時裝推薦 大人味上路
父親節即將來臨，撇開千篇一律的領帶、刮鬍刀...瑞士精品品牌BALLY推出與好萊塢影帝Adrien Brody聯名的「Adrien Brody全新旅行系列」，打造出服裝、包款全系列，散發成熟、低調、洗練的紳士風格。
曾以《戰地琴人》 於奧斯卡金像獎稱帝的Adrien Brody，早在去年3月便宣布將與BALLY合作、推出膠囊系列。本次的聯名系列是Adrien Brody實際前往品牌工坊、從檔案資料庫中得到啟發，包含海軍藍針織羊毛上衣、抽繩休閒長褲、斜肩包等全系列商品。
該系列符合BALLY身為瑞士百年品牌與旅行的淵源，同時也接軌當下Smart Casual的風潮。尤其包款的輪廓鮮明，包含Mythos公事包、手提旅行包、Easy Bally大型托特包，將滿足父親公務、休閒、旅行的全方位需求。
而當時序邁入8月之時，Bally同時也推出了2024早秋系列，搶搭七系情人節商機；無論是Belly提把包、Ollam提把包，都沒有浮誇的monogram或大形Logo，但都賦予了Bally的務實調性以及扎實的皮革工藝；此外像是Akelei牛皮托特包、Summer Pack托特包則帶來成熟、輕快的不同調性，可在商務、度假等不同場合運用。
另外像是Belle斜肩包、Lock Me迷你包或Code翻蓋斜背包則訂價約自35,200元至64,800元不等。不管情人節有沒有情人，小資女也可以輕鬆犒賞自己，輕奢入手。
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