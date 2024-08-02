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LINE推「父親節」聊天室特效 輸入這3組關鍵字熊大現身秀驚喜

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LINE限時推出父親節聊天室特效。圖／LINE提供
LINE限時推出父親節聊天室特效。圖／LINE提供

父親節撞場七夕情人節檔期，為了讓這個特別的日子更加溫馨，也幫爸爸刷一下存在感，LINE父親節聊天室特效應景上線，讓用戶更輕鬆地傳達心中的感謝與愛意，與爸爸之間的聯繫更加緊密。

想要啟動父親節聊天室特效，只要輸入「爸」、「父親節」、「愛爸比」3組關鍵字，就可以讓熊大來給爸爸一個驚喜，即日起至8月9日10:00，只要是LINE iOS 9.15.0以上、LINE Android 10.2.0以上（且Android OS 7.1以上）即可使用。LINE版本為12.0.0以上的用戶，關鍵字還會以連結形式呈現，之後若是想要重播聊天室特效，點擊關鍵字連結就可以。如果看不到的話，別忘了先確認LINE設定中的「聊天室背景特效」是否開啟。

這次LINE更同場加映父親節LINE主頁特效，僅限8月8月父親節當天00:00～23:59，在個人主頁上方會出現期間限定的動態特效，只要LINE iOS 12.17.0以上、LINE Android 13.2.0以上（且Android OS 7.1以上）即可看到。可從LINE主頁>設定>主頁>播放特效，確認是否已經開啟。

這次加碼推出父親節LINE主頁特效。圖／LINE提供
這次加碼推出父親節LINE主頁特效。圖／LINE提供

LINE 父親節 爸爸

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