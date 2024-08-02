LINE推「父親節」聊天室特效 輸入這3組關鍵字熊大現身秀驚喜

父親節撞場七夕情人節檔期，為了讓這個特別的日子更加溫馨，也幫爸爸刷一下存在感，LINE父親節聊天室特效應景上線，讓用戶更輕鬆地傳達心中的感謝與愛意，與爸爸之間的聯繫更加緊密。

想要啟動父親節聊天室特效，只要輸入「爸」、「父親節」、「愛爸比」3組關鍵字，就可以讓熊大來給爸爸一個驚喜，即日起至8月9日10:00，只要是LINE iOS 9.15.0以上、LINE Android 10.2.0以上（且Android OS 7.1以上）即可使用。LINE版本為12.0.0以上的用戶，關鍵字還會以連結形式呈現，之後若是想要重播聊天室特效，點擊關鍵字連結就可以。如果看不到的話，別忘了先確認LINE設定中的「聊天室背景特效」是否開啟。