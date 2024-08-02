快訊

江蕙聽到了！蔣萬安二度喊話復出 二姐回應藏玄機

利益輸送疑雲未解 im.B吸金90億元案重創司法

高溫炎熱、午後山區熱對流雷陣雨 下周降雨增多趨勢

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
下周初台灣的天氣型態雖然與近日類似，氣溫持續炎熱，但午後熱對流降雨的趨勢可能逐日增多。本報資料照片
下周初台灣的天氣型態雖然與近日類似，氣溫持續炎熱，但午後熱對流降雨的趨勢可能逐日增多。本報資料照片

各地天氣高溫炎熱，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，今天至周末台灣為西南風且環境水氣不多的環境，預測各地氣溫炎熱，普遍高溫約33-35度，而大台北盆地、中南部內陸及東部峽谷區則有連日36度或以上高溫出現機會。

降雨部分，他說，早晚時段中南部有短暫陣雨機會，午後山區也有熱對流雷陣雨可能，整體而言，降雨影響的程度再較過去幾天減緩許多，影響不大。不過，山區仍有機會出現瞬間較大雨勢，前往山區還是要留意天氣變化，注意安全。

至於近期天氣，林孝儒表示，目前日本南方海面為一大低壓區發展中，預測下周此低壓區有往台灣東部海域靠近並滯留的趨勢，這可能會使台灣附近的大氣狀態變得較不穩定，下周初台灣的天氣型態雖然與近日類似，氣溫持續炎熱，但午後熱對流降雨的趨勢可能會逐日增多。

林孝儒表示，下周後期西南季風有往台灣附近延伸的趨勢，屆時迎風中南部降雨可能有增多機會，持續觀察。

氣溫 高溫

延伸閱讀

飆37度高溫 日本南方將有2熱帶擾動 吳德榮曝成颱機率

未來一周持續悶熱 下周一起苗栗以南再迎雨勢

未來一周高溫…周末變天雨下到這時 颱風生成8月中旬再觀察

高溫炎熱、午後雷陣雨 台東焚風上看36度高溫

相關新聞

高溫炎熱、午後山區熱對流雷陣雨 下周降雨增多趨勢

各地天氣高溫炎熱，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，今天至周末台灣為西南風且環境水氣不多的環境，預測各地氣溫炎熱，普...

2024南國漫讀節／解碼新南國 聚焦5面向 國際作家首登屏東

全台最具指標性的閱讀活動「南國漫讀節」，2024年邁入第六屆，以「解碼新南國」為主題，聚焦於「新女力時代」、「融合新世代...

剪開就能吃！欣葉新推3款「台味即時粥」不用冰冰箱

因應消費者習慣改變，欣葉旗下的「欣葉．生活．廚房」繼多款冷凍料理包、超商鮮食之後，再推出3款「台味即時粥」，共計有「無添...

「原住民族日」30周年 Apple Music推「台灣製造」精選歌單致敬

每年的8月1日是「原住民族日」，30年前的今天確立了原住民族對於台灣歷史上的特殊地位與非凡意義。今年Apple Musi...

七夕情人禮 葡萄牙王室香氣、芬蘭北歐印花甜蜜傳情

情意是一種無形的情感，但禮物則是一種具象的表達。七夕情人節即將來臨的同時，不妨挑選一款香氣、一件生活選品，甚至是一雙高跟...

OPENPOINT 點數折抵「EC包裹取貨付款金額」服務擴大

統一超（2912）持續優化會員使用，搶購大商機，去年領先同業推出的OPENPOINT點數折抵「EC包裹取貨付款金額」服務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。