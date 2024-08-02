高溫炎熱、午後山區熱對流雷陣雨 下周降雨增多趨勢
各地天氣高溫炎熱，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，今天至周末台灣為西南風且環境水氣不多的環境，預測各地氣溫炎熱，普遍高溫約33-35度，而大台北盆地、中南部內陸及東部峽谷區則有連日36度或以上高溫出現機會。
降雨部分，他說，早晚時段中南部有短暫陣雨機會，午後山區也有熱對流雷陣雨可能，整體而言，降雨影響的程度再較過去幾天減緩許多，影響不大。不過，山區仍有機會出現瞬間較大雨勢，前往山區還是要留意天氣變化，注意安全。
至於近期天氣，林孝儒表示，目前日本南方海面為一大低壓區發展中，預測下周此低壓區有往台灣東部海域靠近並滯留的趨勢，這可能會使台灣附近的大氣狀態變得較不穩定，下周初台灣的天氣型態雖然與近日類似，氣溫持續炎熱，但午後熱對流降雨的趨勢可能會逐日增多。
林孝儒表示，下周後期西南季風有往台灣附近延伸的趨勢，屆時迎風中南部降雨可能有增多機會，持續觀察。
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