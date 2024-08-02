2024南國漫讀節／解碼新南國 聚焦5面向 國際作家首登屏東

2024南國漫讀節以「解碼新南國」為主題，8～12月有近50場活動舉辦。圖／屏東縣政府提供 全台最具指標性的閱讀活動「南國漫讀節」，2024年邁入第六屆，以「解碼新南國」為主題，聚焦於「新女力時代」、「融合新世代」、「創作新交流」、「產業新世代」與「性別新思潮」等五大主軸，呈現出屏東全新且多元的樣貌；2024南國漫讀節另一大亮點，即為與國際接軌，預計於10月邀請知名韓國作家趙南柱，也是暢銷書《82年生的金智英》作者來到屏東，舉辦她首場於台灣舉辦的講座。

國際級作家趙南柱，以撰寫「82年生的金智英」紅遍亞洲，10月將首度到屏東舉辦講座。圖／講者提供

屏東作為最為壯闊的南國代表，無論在地理位置、族群組成、山海景觀等足以放眼世界，扮演台灣最具特色的魅力之城。也因為發展經歷更迭，新與舊間的紋理交錯極為迷人，面對如今生活方式的快速變化，屏東一直有自己的處世哲學，良好拿捏國際與在地之間的尺度。

「解碼新南國」的主軸企圖找出最適合當代的平衡，在不同產業面向上珍惜自身的好，也擁抱屬於下個世代的脈動。透過新女力時代、性別新思潮、創作新交流、產業新世代與融合新世代等主題的交會，邀請國際級講者趙南柱來到屏東，拉高整體視野與能見度，解析專屬南國的新面向和未來的康莊大道。

2024南國漫讀節8月31日開幕首日，包括屏東縣長周春米(左起)、宅女小紅、娘娘與陳明珠將出席。圖／各講者、屏東縣政府提供

從8月31日至9月1日兩天開幕活動的出席講者，能看到2024南國漫讀節全新的企圖心，8月31日11點於屏東總圖開幕座談上，邀請屏東縣長周春米、作家宅女小紅、KOL娘娘、主持人陳明珠等一同對談，聚焦在女力、多元性別與多元族群等議題上，也與屏東的新南國樣貌相互呼應。

8月31日13點由宅女小紅以「人妻不宅，斜槓出豐富人生」為題，分享人生經驗，藉此鼓勵女性打開感官、勇敢嘗試，不預設目的結果的信心與自主；15點娘娘以「做最真實的自己，性別認同的成長旅程」為題，分享自己一路走來的性別認同過程。

2024南國漫讀節9月1日邀請作家工頭堅(左起)、鍾文音與侯文詠舉辦講座。圖／講者、泛科創新提供

9月1日11點為作家工頭堅分享「從台灣到日本的歷史主題走讀」，對於日本歷史相當熟悉的他，將帶來自己許多親身旅遊經歷；13點邀請作家鍾文音，分享「時間刻下的創作印記」，唱談一路走來的創座歷程；15點為首度來到南國漫讀節舉辦講座的侯文詠，以「如果人生是一本書──如何閱讀，如何書寫」為題，帶領大家走入他的創作之路。

8月31日至9月1日的14點至20點，在屏東總圖一樓前廣場舉辦「新南國市集」，集結包括閱讀、美食、設計、手作等多樣化攤位總計近30攤，邀請民眾度過悠閒的下午。

2024南國漫讀節將從8月一路至12月，將有近50場的講座、走讀、市集、藍皮列車等多樣化活動，國際講者趙南柱更多資訊將陸續公布，還有包括夏韻芬、張西、馬世芳、廖鴻基、蘇偉貞、洪愛珠、蘭萱與房慧真等講者的講座資訊，相關活動報名請上Accupass網站。

● 報名請上： https://linktr.ee/readinginpt