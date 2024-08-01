剪開就能吃！欣葉新推3款「台味即時粥」不用冰冰箱

因應消費者習慣改變，欣葉旗下的「欣葉．生活．廚房」繼多款冷凍料理包、超商鮮食之後，再推出3款「台味即時粥」，共計有「無添加清粥」、「古早味糙米芋仔粥」、「蕈菇藜麥雞粥」等3種口味，讓民眾在家也能輕鬆享用。

全新登場的台味即食粥，使用高壓高溫殺菌、脫氣、密封等程序製作，可以常溫保存，不需冷凍、冷藏，增添家庭保存的便利性與減少運送時的變質風險。粥品均採用自然農法種植的台南11號白米、糙米為主角，搭配許多台灣在地食材，以微波或隔水加熱即可食用。