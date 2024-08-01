剪開就能吃！欣葉新推3款「台味即時粥」不用冰冰箱
因應消費者習慣改變，欣葉旗下的「欣葉．生活．廚房」繼多款冷凍料理包、超商鮮食之後，再推出3款「台味即時粥」，共計有「無添加清粥」、「古早味糙米芋仔粥」、「蕈菇藜麥雞粥」等3種口味，讓民眾在家也能輕鬆享用。
全新登場的台味即食粥，使用高壓高溫殺菌、脫氣、密封等程序製作，可以常溫保存，不需冷凍、冷藏，增添家庭保存的便利性與減少運送時的變質風險。粥品均採用自然農法種植的台南11號白米、糙米為主角，搭配許多台灣在地食材，以微波或隔水加熱即可食用。
其中「無添加清粥」僅有米與水，無添加食品改良劑，質地滑順，每盒2包，原價189元，特價169元。「古早味糙米芋仔粥」選用台灣在地檳榔芋、豬肉等食材，並以雞湯為底，油蔥、蝦米、胡椒調味，入口風味飽滿，每盒2包，原價269元，特價249元。至於「蕈菇藜麥雞粥」台南 11 號白米，搭配雞胸肉、杏鮑菇、香菇，以及紅藜麥入饌，口感豐富，每盒2包，原價269元，特價249元。
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