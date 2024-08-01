「原住民族日」30周年 Apple Music推「台灣製造」精選歌單致敬

每年的8月1日是「原住民族日」，30年前的今天確立了原住民族對於台灣歷史上的特殊地位與非凡意義。今年Apple Music為紀念「原住民族日」30周年，特別邀請一直致力於喚起社會對原住民議題關注的阿美族歌手阿洛擔任「台灣製造」歌單嘉賓，精選出具有代表意義和指標性的24首歌曲，讓所有聽眾都能聽見原住民音樂的多元樣貌，深切感受其所帶來的共鳴與感動。即日起至8月4日期間，開啟Apple Music，即可聆聽這些精心挑選的音樂作品，即日起至8月8日期間，可欣賞「台灣製造」精選歌單，感受他們對土地、對文化的深厚情感，並見證原住民音樂的傳承與創新。

走過半甲子，各族群的原住民音樂人持續耕耘，透過音樂的力量，將族群的文化意識與傳統價值傳承至現代。不僅限於華語流行樂壇的原住民歌手，更多的原住民音樂人追根溯源，透過母語和古調結合現代元素進行創作，盡情揮灑音樂才華。讓原住民音樂不僅是族群認同的象徵，更是台灣最獨特且響亮的聲音，並在國際舞台上發光發熱。

獲「三金」入圍榮耀的阿美族創作歌手Ado阿洛 (Ado' Kaliting Pacidal) ，名字承載著阿美族語「唱歌，是為了討神喜悅」的深刻意義。他從學生時代起，就積極參與原住民文化運動，開創原住民學生聯盟，並以族語創作、發起南島音樂計畫，傳承原住民文化的信念，讓更多人聽見祖先的音樂。

這次的「台灣製造」精選歌單，不僅收錄了阿洛自己的作品，更精選了許多不同族群的經典歌曲。阿洛的〈Sasela’an 氣息〉，這首歌集結6位南島語系的太平洋島嶼歌手，重新用歌曲和音樂來論述島嶼之間的脈絡與歷史存在，別具意義。郭英男（Difang Tuwana）跟馬蘭吟唱隊的〈老人飲酒歌（Original Recording Version）〉，這段歌聲曾被德國電子團體Enigma節錄，出現在1996年雅特蘭大奧運，讓世界聽見台灣。舒米恩 (Suming Rupi) 的〈Aka Pisawad（不要放棄）［母語版］〉取自電影《太陽的孩子》原聲帶，呼應當代原住民的背景和意義，也闡述了阿美族面對逆境的觀點：無論是順境或逆境，都能夠坦然追求的正面精神。這首歌曲也獲得第52屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」和第27屆金曲獎的「最佳年度歌曲獎」，對於台灣樂壇和原住民音樂的發展，具有非常大的時代意義和指標。