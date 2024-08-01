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七夕情人禮 葡萄牙王室香氣、芬蘭北歐印花甜蜜傳情

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
源自北歐芬蘭，以Unikko「游霓可」印花為經典設計的Marimekko，並有著餐瓷、抱枕、衣物等全品項的完整生活提案。圖／Marimekko提供
源自北歐芬蘭，以Unikko「游霓可」印花為經典設計的Marimekko，並有著餐瓷、抱枕、衣物等全品項的完整生活提案。圖／Marimekko提供

情意是一種無形的情感，但禮物則是一種具象的表達。七夕情人節即將來臨的同時，不妨挑選一款香氣、一件生活選品，甚至是一雙高跟鞋，透過氣味、生活的陪伴與選品，浪漫表達情意。

義大利高跟鞋品牌AQUAZZURA推薦了旗下的Bow Tie系列與Amore系列，前者設計是在鞋跟的足後裝飾上甜美的蝴蝶結，讓女性360展現華麗，也兼具趣味、時尚感；Amore則以1990年代的「少即是多」的概念，以帶有幾何感的「香蕉跟」結合玫瑰花瓣粉色，輕快走跳。

源自北歐芬蘭，以Unikko「游霓可」印花為經典設計的Marimekko，並有著餐瓷、抱枕、衣物等全品項的完整生活提案，其中玫瑰紅Unikko游霓可印花洋裝以滿版呈現印花，宛如將人變成一朵小花、芬芳盛放；此外亦有Karla系列「糖果」包，以迷你尺寸、撞色設計，將甜美隨身攜帶。

而氣味總是抽象的、但常留記憶心中，由台灣藍鐘所代理的Claus Porto皇家香氛皂，是來自葡萄牙的必買好物，精美的好裝更似懷舊華麗的舊式廣告。包含復古手工蠟封香皂、AGUA水重奏#6中性淡香水、皇家香氛皂航向你心，透過清潔或噴灑身上，將情人的芳香隨身攜帶、如影隨形。

Claus Porto是葡萄牙王室的愛用香氛品牌，小巧、精美的紙盒設計包裝更讓人愛不釋手。圖／藍鐘提供
Claus Porto是葡萄牙王室的愛用香氛品牌，小巧、精美的紙盒設計包裝更讓人愛不釋手。圖／藍鐘提供
AQUAZZURA Bow Tie黑色高跟鞋，33,000元。圖／AQUAZZURA提供
AQUAZZURA Bow Tie黑色高跟鞋，33,000元。圖／AQUAZZURA提供
源自北歐芬蘭，以Unikko「游霓可」印花為經典設計的Marimekko，並有著餐瓷、抱枕、衣物等全品項的完整生活提案。圖／Marimekko提供
源自北歐芬蘭，以Unikko「游霓可」印花為經典設計的Marimekko，並有著餐瓷、抱枕、衣物等全品項的完整生活提案。圖／Marimekko提供
AQUAZZURA Amore粉紅色高跟鞋，29,800元。圖／AQUAZZURA提供
AQUAZZURA Amore粉紅色高跟鞋，29,800元。圖／AQUAZZURA提供
Marimekko 撞色Karla系列迷你肩背包，5,900元。圖／Marimekko提供
Marimekko 撞色Karla系列迷你肩背包，5,900元。圖／Marimekko提供
Claus Porto是葡萄牙王室的愛用香氛品牌，小巧、精美的紙盒設計包裝更讓人愛不釋手。圖／藍鐘提供
Claus Porto是葡萄牙王室的愛用香氛品牌，小巧、精美的紙盒設計包裝更讓人愛不釋手。圖／藍鐘提供

情人節 氣味

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