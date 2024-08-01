聽新聞
test
0:00 / 0:00
七夕情人禮 葡萄牙王室香氣、芬蘭北歐印花甜蜜傳情
情意是一種無形的情感，但禮物則是一種具象的表達。七夕情人節即將來臨的同時，不妨挑選一款香氣、一件生活選品，甚至是一雙高跟鞋，透過氣味、生活的陪伴與選品，浪漫表達情意。
義大利高跟鞋品牌AQUAZZURA推薦了旗下的Bow Tie系列與Amore系列，前者設計是在鞋跟的足後裝飾上甜美的蝴蝶結，讓女性360展現華麗，也兼具趣味、時尚感；Amore則以1990年代的「少即是多」的概念，以帶有幾何感的「香蕉跟」結合玫瑰花瓣粉色，輕快走跳。
源自北歐芬蘭，以Unikko「游霓可」印花為經典設計的Marimekko，並有著餐瓷、抱枕、衣物等全品項的完整生活提案，其中玫瑰紅Unikko游霓可印花洋裝以滿版呈現印花，宛如將人變成一朵小花、芬芳盛放；此外亦有Karla系列「糖果」包，以迷你尺寸、撞色設計，將甜美隨身攜帶。
而氣味總是抽象的、但常留記憶心中，由台灣藍鐘所代理的Claus Porto皇家香氛皂，是來自葡萄牙的必買好物，精美的好裝更似懷舊華麗的舊式廣告。包含復古手工蠟封香皂、AGUA水重奏#6中性淡香水、皇家香氛皂航向你心，透過清潔或噴灑身上，將情人的芳香隨身攜帶、如影隨形。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言