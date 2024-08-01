快訊

Live／麟洋配戰局膠著 對抗泰國組合第二局11:10領先

兒少性侵案可報機構名…這4字沒釐清 媒體還是集體噤聲

奧運網球／超級搶十遭捷克逆轉 謝淑薇、曹家宜無緣女雙4強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

OPENPOINT 點數折抵「EC包裹取貨付款金額」服務擴大

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
台灣7-ELEVEN持續優化會員服務，「EC包裹取貨付款金額」擴大至海內外逾6萬家網購平台下單選7-ELEVEN取貨付款服務，1點OPENPOINT可折抵1元代收金。圖／統一超提供
台灣7-ELEVEN持續優化會員服務，「EC包裹取貨付款金額」擴大至海內外逾6萬家網購平台下單選7-ELEVEN取貨付款服務，1點OPENPOINT可折抵1元代收金。圖／統一超提供

統一超（2912）持續優化會員使用，搶購大商機，去年領先同業推出的OPENPOINT點數折抵「EC包裹取貨付款金額」服務，即日起擴大至海內外逾6萬家網購平台下單選7-ELEVEN取貨付款服務，即可使用OPENPOINT點數折抵EC包裹到店取貨付款金額，1點OPENPOINT可折抵1元代收金。

看好未來零售OMO發展，台灣7-ELEVEN交貨便提供的門市店取包裹服務為線上串聯線下、深入消費者日常消費的重要橋梁，目前已與超過6萬多家海內外電商平台合作，即日起結合OPENPOINT生態圈推出的點數折抵「EC包裹取貨付款金額」服務再進化，只要是7-ELEVEN合作包裹到店取貨付款的網購平台，網購下單選7-ELEVEN取貨付款，到門市櫃檯領包裹結帳，直接開啟OPENPOINT APP會員條碼中的點數折抵動態條碼，即可以1點OPENPOINT折抵1元貨到付款金額。

自2014年台灣7-ELEVEN推出OPENPOINT點數生態圈，藉由會員、點數、支付三策略，持續創新服務、吸引1,800萬名會員愛用，包含線上線下跨通路消費累點、跨通路點數折抵消費、跨通路會員載具抽獎送點數等，加上「點數折抵門市代收」服務，陸續開通多項服務，累計至今點數折抵代收項目突破30項，持續創新點數生活應用。

同時，廣受消費者喜愛的7-ELEVEN取貨送購物金活動強勢回歸！8月5日起限時7天就近7-ELEVEN門市取貨即送7元購物金，邀請全民一起網購選7-ELEVEN取貨，享有點數折抵EC包裹到店取貨付款金額、再送購物金的雙重體驗。

OPENPOINT 消費 消費者 網購 電商

延伸閱讀

網購族福音！海內外逾6萬家網購平台下單選「7-ELEVEN取貨」享雙重好康　限時7天「取貨送7元購物金」

統一超財報／第2季EPS寫歷史次高 上半年EPS 6.06元

是你嗎？7-ELEVEN 5～6月統一發票千萬大獎在「這縣市」 還有5名200萬特獎

7-ELEVEN限時推買指定早餐+20元起享大杯CITY CAFE！「OPENPOINT行動隨時取」限時6天推限量優惠組合

相關新聞

OPENPOINT 點數折抵「EC包裹取貨付款金額」服務擴大

統一超（2912）持續優化會員使用，搶購大商機，去年領先同業推出的OPENPOINT點數折抵「EC包裹取貨付款金額」服務...

香奈兒輕霧持色腮紅 一上臉就轉換成奶霜的超服貼質地

香奈兒（CHANEL）推出全新「香奈兒輕霧持色腮紅」，共有5 款活力新色，獨特粉質在上臉後即轉為奶霜質地，複合配方與肌膚...

第三屆500Young／麥卡倫以「200 Years Young」迎向未來，攜手500Young發掘創意青年

全球頂級單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫（The Macallan）自1824年創立以來，不斷在單一麥芽威士忌領域創造不朽傳...

去年國人國旅總支出4954億元 每人每次出國平均花6萬元

去年為疫後開放首年，不少國人報復性出國旅遊，交通部觀光署今公布2023年「國人旅遊狀況調查」，去年國人國內旅遊2億675...

亞尼克生乳捲連3天5折！Mister Donut甜甜圈10個288

繼2018年推出首座24小時甜點販售YTM（蛋糕販賣機）之後，連鎖甜點「亞尼克」宣佈自即日起，再新增30站點，大台北共計...

The North Face UE掀起純黑風尚 西裝、斗篷設計超有型

主打時尚與性能融合，注重創新設計與科技面料的The North Face Urban Exploration（北面黑標U...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。