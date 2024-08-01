OPENPOINT 點數折抵「EC包裹取貨付款金額」服務擴大

統一超（2912）持續優化會員使用，搶購大商機，去年領先同業推出的OPENPOINT點數折抵「EC包裹取貨付款金額」服務，即日起擴大至海內外逾6萬家網購平台下單選7-ELEVEN取貨付款服務，即可使用OPENPOINT點數折抵EC包裹到店取貨付款金額，1點OPENPOINT可折抵1元代收金。

看好未來零售OMO發展，台灣7-ELEVEN交貨便提供的門市店取包裹服務為線上串聯線下、深入消費者日常消費的重要橋梁，目前已與超過6萬多家海內外電商平台合作，即日起結合OPENPOINT生態圈推出的點數折抵「EC包裹取貨付款金額」服務再進化，只要是7-ELEVEN合作包裹到店取貨付款的網購平台，網購下單選7-ELEVEN取貨付款，到門市櫃檯領包裹結帳，直接開啟OPENPOINT APP會員條碼中的點數折抵動態條碼，即可以1點OPENPOINT折抵1元貨到付款金額。

自2014年台灣7-ELEVEN推出OPENPOINT點數生態圈，藉由會員、點數、支付三策略，持續創新服務、吸引1,800萬名會員愛用，包含線上線下跨通路消費累點、跨通路點數折抵消費、跨通路會員載具抽獎送點數等，加上「點數折抵門市代收」服務，陸續開通多項服務，累計至今點數折抵代收項目突破30項，持續創新點數生活應用。

同時，廣受消費者喜愛的7-ELEVEN取貨送購物金活動強勢回歸！8月5日起限時7天就近7-ELEVEN門市取貨即送7元購物金，邀請全民一起網購選7-ELEVEN取貨，享有點數折抵EC包裹到店取貨付款金額、再送購物金的雙重體驗。