香奈兒輕霧持色腮紅 一上臉就轉換成奶霜的超服貼質地

香奈兒（CHANEL）推出全新「香奈兒輕霧持色腮紅」，共有5 款活力新色，獨特粉質在上臉後即轉為奶霜質地，複合配方與肌膚完美融合，呈現出猶如絲絨質感的霧光為雙頰擦上吸睛飽和色彩，營造亮眼的效果。將於2024年8月2日起於香奈兒全櫃點及線上美妝精品店上市。

全新香奈兒輕霧持色腮紅腮紅，共有從自然裸調到搶眼色系共5款色彩能增添氣色提升妝容質感，除了單獨使用，還能隨心疊擦展現多變妝效。「閃耀」杏桃棕色揉合橘調、「燦爛」是溫柔高雅的玫瑰木色、「純粹」則是火紅絢麗的莓果色、柔和紫紅色的「深情」充滿朝氣、「深邃」恰到好處的迷人酒紅則能顯得臉龐更為立體。