第三屆500Young／麥卡倫以「200 Years Young」迎向未來，攜手500Young發掘創意青年

全球頂級單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫（The Macallan）自1824年創立以來，不斷在單一麥芽威士忌領域創造不朽傳奇。2024年適逢品牌創立200周年，麥卡倫以「200 Years Young」為主題，取代傳統的「200 Years Old」，推出系列活動，展現年輕活力與前瞻視野。此外，麥卡倫第三度擔任由質感媒體《500輯》主辦、以發掘90後創意青年為目標的「500Young」獎項的首席贊助，進一步彰顯其「以初心．創未來（The Heart of The Spirit）」的核心價值與不斷創新的決心。

臺灣愛丁頓行銷總監劉姿瓘表示，「今年對我們品牌而言，是一個重要的里程碑——200周年。這也是為什麼我們會提出「200 Years Young」這個口號。」

「有人可能會好奇，為什麼我們強調『Young』而不是『Ｏld』呢？其實，這正是我們品牌精神的體現。即使我們有著悠久的歷史，始終以年輕的心態展望未來」劉姿瓘指出：「在過去的200年裡，麥卡倫一直致力於維持高品質的威士忌工藝，同時也不斷地在創意和創新方面做出突破。這種不斷追求創新的精神，使得我們能夠在傳承中前進。」

全球頂級單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫，第三度擔任「500Young」首席贊助。圖 / 500輯採訪團隊提供

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在「500Young」頒獎典禮現場，麥卡倫特別帶來「麥卡倫雙雪莉桶12年」純飲，以及用「麥卡倫雙雪莉桶12年」為基底所調製的經典特調「麥卡倫Highball」。

「麥卡倫雙雪莉桶12年」融合經典麥卡倫風格的西班牙白橡木雪莉桶與美國紅橡木雪莉桶獨有的甜香，是一款極致圓潤、完美平衡的單一麥芽威士忌。純飲時可以感受到軟糖、柑橘與溫和的香料氣息，口感絲滑圓潤，風味溫醇和煦，彷彿漫步於溫柔的金色陽光下。

將「麥卡倫雙雪莉桶12年」調製成「麥卡倫Highball」，會讓雪莉雙桶的醇厚風味，在薑汁汽水的輕盈氣泡與薄荷葉的帶動下，變得格外輕盈怡人，清爽的口感，同時保留雪莉雙桶美好橡木馨香中的細膩餘韻，沁心舒爽。

現場供應「麥卡倫雙雪莉桶12年」純飲（左）與經典特調「麥卡倫Highball」。圖 / 500輯採訪團隊提供

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

為彰顯麥卡倫「200 Years Young」的「承繼過往，放眼未來」意象，同時進一步體現麥卡倫200年的過去、現在和未來，現場除高年份酒款外，更同步展出極具創新意義的年度限量酒款——The Harmony Collection的「黃金麥穗（Amber Meadow）」，以及「RARE CASK奢想2023年版」。

麥卡倫The Harmony Collection「黃金麥穗」承襲該系列追求自然與永續的理念，攜手在蘇格蘭度過童年時光、才華洋溢的Stella and Mary McCartney姐妹，從風味概念到包裝設計，皆以蘇格蘭的土地及大自然為靈感，風味和諧、豐富而甜美，引領品飲者踏上回歸自然、綻放味蕾的旅程。

麥卡倫The Harmony Collection「黃金麥穗」。圖 / 500輯採訪團隊提供

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫「RARE CASK奢想2023年版」是該系列自2019年創立以來所發行的第六個酒款。承襲麥卡倫百年釀酒哲學的「RARE CASK奢想」系列，從包裝到瓶身設計上，都能看見紅桃花心木的色澤，充分展現麥卡倫威士忌最重要、也最具代表性的兩大優勢——雪莉酒潤桶工藝及渾然天成的自然酒色。麥卡倫釀酒大師自二十幾萬只窖藏當中，嚴選出備受呵護、數量少於1 %頂級雪莉桶熟成原酒，創作出「RARE CASK奢想」系列，這些精選而出的酒桶，都是釀酒大師特別發掘的珍稀逸品，每一個版本僅限50只雪莉桶。

麥卡倫「RARE CASK奢想2023年版」。圖 / 500輯採訪團隊提供

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫「RARE CASK奢想2023年版」呈現出完全天然的深寶石紅酒色，洋溢強烈的甜葡萄乾氣息，伴隨極其柔順豐潤的複雜層次，以及無比醇順絲滑的口感，絕對是值得體驗的夢幻逸品。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康